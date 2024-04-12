Mahalleli iş bırakan belediye işçilerinin yanında: ‘Gerekirse çöpleri biz toplarız, işçilerin haklarını versinler’

Yayınlanma: 12.04.2024 - 16:45

Güncelleme: 12.04.2024 - 16:46

AKP’li Veysel Tiryaki'nin 31 Mart seçimlerinde yeniden kazandığı Altındağ Belediyesi'nde işçilerin ek protokol zammının ödenmemesi, SMS ile gece yarısı işten çıkarmalara karşı başlattığı eylem beşinci gününde devam ediyor.

İş bırakan işçiler yarın Altındağ Belediyesi yetkilileriyle görüşecek, sonuç çıkmaması halinde eylemlerine devam edecek. İşçilerin talepleri arasında ek protokol zammının uygulanması, işten çıkarılan işçilerin işe geri alınması ve mobbingin ortadan kaldırılması yer alıyor.

Altındağ Belediyesi işçilerinin Ramazan Bayramı’nda da yürüttükleri hak arama mücadelesine Altındağ’da yaşayan yurttaşlardan da destek var. Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’ye tepki gösterenler, işçilerin yanında olduklarını, gerekirse mahallede biriken çöpleri kendilerinin temizleyeceğini ifade etti.

“GEREKİRSE ÇALIŞMASINLAR BİZ TEMİZLERİZ”

Altındağ Belediyesi işçilerinin yürüttükleri hak arama mücadelesine destek veren mahalleli Yavuz Karataş “Altındağ Belediyesi işçilerin eylemlerini sonuna kadar destekliyoruz. Gerekirse Altındağ’ın bütün çöpünü biz çekeriz ama işçilerin hakkını kimse yiyemez. İşçiyiz, emekçiyiz. Onların arkasındayız. Genel olarak herkes tepkili. Yaz ayları yaklaşıyor. Sinek, böcek her şey çıkabilir. Mahalleli olarak işçilerin arkasındayız. İşçilerin haklarını versin ve öyle çalışmaya devam etsin. Kimseye düşmanlık yapacak bir şey yok. AK Parti’den, AK Parti’ye geçen bir belediye var. Sözü AK Parti vermiş geri alan da AK Parti. Gerekirse çalışmasınlar, biz temizleriz. Haklarını alsınlar yeter” diye konuştu.

“MAZBATASINI ALMADAN İŞÇİLERİN HAKLARINI ALIYOR”

33 yıldır Altındağ’da yaşayan bir başka mahalleli Abidin Öncü de işçilerin eylemlerine katıldığını, onların yanında olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“İşçiler sendika başkanlarını bile kovdu. Çünkü sendika başkanı, belediye başkanından yana tavır aldı. Utandı, korumalarıyla gitti. İşçilerin hakkını savunmadı. Dün yaptık yapacağımızı. Binamızdaki çöpleri de aldık. İşçileri her zaman savunuyoruz. Verilen hak nasıl geri alınır? Önceki başkan veriyor, Veysel Tiryaki daha mazbatasını almadan işçilerin haklarını alıyor. Olur mu?”

“ÇOCUKLARIMIZ HASTA OLACAK DİYE KORKUYORUZ”

Biriken çöplerin çevreye verdiği rahatsızlığa dikkat çeken bir başka mahalleli ise “Ben astım hastasıyım. Rezalet. Dün Hasköy’de çöp toplanmaya başladı diyorlardı. Bir baktım oralar da aynı. Böyle bir çarpık düzen görmedim” diye konuştu. Bir başka mahalleli ise “Rüzgar olunca her tarafı batırıyor çöpler. Sağlık ocağının orası bile çöpten geçilmiyor. 4-5 gündür çöpler alınmıyor. Çocuklarımız hasta olacak diye korkuyoruz” sözleriyle çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi.

“İŞTEN ÇIKARILAN ARKADAŞLARIMIZ GERİ ALINSIN”

Altındağ Belediyesi Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan ile yapılacak görüşmeden sonuç alınmaması halinde eylemin devam edeceğini söyleyen belediye işçisi Sefer Çetin “Görüşme neticesinde ne olur henüz belli değil. Çıkan sonuca göre hareket edeceğiz. Arkadaşlarımızın onayını alacağız. İşten çıkarılan işçilerin işe geri alınması, ek protokolde yer alan maaş zammının verilmesi ve mobbingin kaldırılması taleplerimiz arasında. 17 işçi arkadaşımız işten çıkarıldı. İşe geri alınmalarını istiyoruz” dedi.