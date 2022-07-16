Mahallelinin 'din eğitimi' için tuttuğu kişi, çocuklara tacizden tutuklandı

Balıkesir'in kırsal Ericek Mahallesi halkı tarafından Kur'an eğitimi veresi için tutulan B.Ç., kursa gelen 2 çocuğa elle tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

DHA
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 14:23
Mahallelinin 'din eğitimi' için tuttuğu kişi, çocuklara tacizden tutuklandı
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Dursunbey ilçesinin kırsal Ericek Mahallesi'nde bir çocuk; camide açılan Kuran kursunda eğitim veren B.Ç.'nin kendisine elle cinsel tacizde bulunduğunu ailesine anlattı. Bunun üzerine ailesi B.Ç. hakkında Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Savcılık soruşturmasında bir çocuğun daha cinsel tacize maruz bırakıldığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Çocukların pedagog eşliğinde ifadelerine başvurulurken, B.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. tutuklanıp, Kepsut Cezevi'ne gönderildi.

B.Ç.'nin Diyanet İşleri görevlisi olmadığı, kırsal mahallede yaşayanlar tarafından özel olarak tutulup, çocuklara din eğitimi vermesi için ilçe dışından getirildiği öğrenildi.


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