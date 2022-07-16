'Duy Beni' dizisindeki sahneye izleyicilerden tepki: 'Bu zorbalık değil, taciz'
Star TV'de izleyicilerle buluşan Duy Beni dizisinde iki lise öğrencisine arkadaşları tarafından yapılan 'zorbalık sahnesi' izleyicileri öfkelendirdi. Sahneye çıkışan birçok izleyici, "Bu zorbalık değil, taciz" ifadelerini kullandı.
Oyuncu kadrosunda Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir gibi isimleri barındıran ve Star TV'de yayımlanan 'Duy Beni' dizisinin bir sahnesi sosyal medyada gündem oldu.
ZORBALIK SAHNESİ YER ALDI
Dizide, maddi durumu iyi olmayan ve bursla özel okulda okuyan iki genç, kendisini okulda istemeyen diğer arkadaşları tarafından herkesin içinde soyularak kamera kaydına alındı. Söz konusu sahne kısa sürede Twitter'da gündem olurken, tepkiler de beraberinde geldi.
İki gence yapılanların taciz olduğunu söyleyen kullanıcılar, "Çocukların bilinçaltına ne koymaya çalışıyorsunuz?" ve "Senaristler ne yaptığının farkında mı?" yorumlarında bulundu.
İşte sahne için yapılan bazı yorumlar...
'DUY BENİ' DİZİSİNİN KONUSU NE?
Ekim, orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi genç bir kızdır. Bir sabah okula giderken yaşadığı trajik bir olayla hayatı temelinden sarsılır. Ekim (Rabia Soytürk) 'in gözü önünde en yakın arkadaşı Leyla (Helin Kandemir)'ya bir araba çarpıp kaçar. Ona çarpan araba, mahallenin yakınındaki zengin çocukların gittiği özel bir okulun içine saklanarak sırra kadem basar.
Bu suçlama ispatlanamaz ve okul yönetimi adının karıştığı bu tatsız kazanın etkilerini azaltmak, bir nebze de olsa faydalı olmak adına kazanın olduğu mahalleden üç gence burs verme kararı alır. Ekim de bu bursu kazanarak okula girer. Ancak işler onun düşündüğü gibi gitmez ve arkadaşlarının kötü muamelesine maruz kalır.
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