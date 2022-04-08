‘Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor’ projesi Avrupa'dan ödül getirdi

08 Nisan 2022 Cuma, 06:11

“Kadınlara destek olununca neler yapılabileceğini gösterdik” diyen projenin koordinatörü Kibar Dağlayan Yiğit, “Türkiye’ye bu ödülü kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yolculuğumuzda Tunç Soyer’in katkısı çok büyük. Biz de kendimizi ödül alarak kanıtladık. Kadınlara destek ve imkân verilirseneler yapılabileceğini gösterdik. Asıl yolculuğumuz şimdi başlıyor” dedi. Filmin ikinci yönetmenliğini üstlenen Nejla Deveci İmancı ise “Beş sene önce Seferihisar’da nakış atölyesine devam ederken projeyi duydum. Eğitime katıldım ve Arşipel Kadınları filmi ile hayatımda ilk defa kamerayı elime aldım. Aslında bize hatıra kalsın diye başladığım bu yolculuk ödüle kadar gitti. Kadın dayanışmasının sonucunu aldığımız ödülle bir kez daha herkese gösterdik” şeklinde konuştu. Arşipel Kadınları, projeye dâhil olan ve hayatlarında ilk defa eline kamera almış kadınların film yapma hikâyesini ve festival yolculuklarını anlatıyor.