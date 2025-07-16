Mahiroğlu'ndan 'Halk TV satılacak' iddialarına yanıt: ’Yaşadığım sürece satılamaz, almaya da kimsenin parası yetmez’

Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu, kanalın satılacağı iddialarını yalanladı. " Her gün ayrı bir müptezelin yalanlarıyla uğraşıyoruz" diyen Mahiroğlu, hiç tanımadığı bir grupla kanalı satmak için bir araya geldiği iddiasının yalan olduğunu söyleyerek, "Cafer Mahiroğlu yaşadığı sürece Halk TV satılamaz, almaya da kimsenin parası yetmez çünkü Halk TV demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ne gönül vermiş milyonların televizyonudur" dedi.

Araştırmacı Kemal Özkiraz, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun kanalı satış için HaberTürk'ü de bünyesinde barındıran Can Grubu ile görüştüğünü iddia etti. Mahiroğlu'nun Can Medya'ya katılmak istediği öne sürülürken, onay beklendiği iddia edildi. Bunun yanı sıra ise, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun içinde olduğu davalar sebebiyle Halk TV'ye el konulacağı iddiaları da gündemde.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ise iddiaları sert bir dille yalanlayarak, şu açıklamayı yaptı:

"Halk TV’nin kale gibi duruşu bazılarının canını ciddi şekilde sıkmış görünüyor. Her gün ayrı bir müptezelin yalanlarıyla uğraşırken şimdi de hayatımda hiç bir araya gelmediğim, hatta tanımadığım bir grupla Halk TV’yi satmak için görüşmeler yaptığımı iddia ediyorlar.

Bunları anlatan kişi iddiasında oldukça da ciddi…

Bak güzel kardeşim! Birileri seni güzelce trollemiş. Daha kaç kere söylemeliyim bilemiyorum! Cafer Mahiroğlu bu toprakların çocuğudur ve demokratik-laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu felsefesine inanmış biridir.

Cafer Mahiroğlu yaşadığı sürece Halk TV satılamaz, almaya da kimsenin parası yetmez çünkü Halk TV demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ne gönül vermiş milyonların televizyonudur. O yüzden satılacak bir ürün değildir güzel kardeşim."