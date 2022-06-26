Mahkeme itirazı reddetti: AKP'li Üsküdar Belediyesi’ne Validebağ cezası
İstanbul 7. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Validebağ Korusu'na izinsiz hafriyat dökülmesi nedeniyle 270 bin lira para cezası kestiği AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin itirazını kabul etmedi.
İBB'den yapılan yazılı açıklamada, Eylül 2021'de AKP'li Üsküdar Belediyesi'ne Validebağ Korusu'na izinsiz hafriyat dökmesi nedeniyle 270 bin lira para cezası kesildiği hatırlatıldı.
Belediyenin de İstanbul 7. İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunduğu ifade edilen açıklamada, cezanın hukuki olduğuna karar veren mahkemenin Üsküdar Belediyesi'nin itirazını reddettiği kaydedildi.
Açıklamada yer verilen İstanbul İdare 7. Mahkemesinin kararında " Validebağ korusu içinde yer alan patika yola izinsiz olarak hafriyat toprağı döküldüğü davalı idarece düzenlenen tutanaktan ve dosyaya sunulan fotoğraflardan açıkça anlaşılmıştır. Davacı tarafından yukarda belirtilen alana izinsiz olarak hafriyat toprağı dökülmesi nedeniyle hakkında 2872 sayılı yasanın 20 (r) maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine ilişkin davaya konu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır." denildi.
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