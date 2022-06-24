AKP'li Üsküdar Belediyesi, Validebağ Korusu için 270 bin lira para cezası ödeyecek

24 Haziran 2022 Cuma, 09:35

İstanbul Anadolu Yakası’nın en büyük yeşil alanlarından biri olan sit alanı kabul edilen Validebağ Korusu'nun Üsküdar Belediyesi'ne karşı mücadelesi sürüyor.

Belediyenin Validebağ Korusu'na izinsiz bir şekilde hafriyat dökümü yapması nedeniyle 270 bin lira idari para cezası kesildi.

İBB'nin uyguladığı para cezasını mahkemeye taşıyan Üsküdar Belediyesi'nin açtığı dava, İstanbul 7. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Kararı sosyal medya hesaplarından duyuran Validebağ Gönüllüleri'nin paylaşımında, "İBB Üsküdar Belediyesi'ne moloz döktü diye 270.000 lira ceza kesmiş... Validebağ'a moloz döken Üsküdar Belediyesi'ne İBB tarafından kesilen cezaya yargı onay verdi. Bunun bir cezası olmalıydı ve oldu!" ifadelerine yer verildi.