Mahkeme kararına rağmen devam ediliyor: Samsun Belediyesi hakkında suç duyurusu

25 Ocak 2022 Salı, 14:02

Samsun Mimarlar Odası Büyükşehir Belediyesi’nin mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen inşaatını devam ettirdiği “İlçe Minibüsleri Terminali” için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür Park alanında inşaatını başlattığı İlçe Minibüs Terminali için, Mimarlar Odası dolgu sahasına yapıldığı ve Kıyı Kenar Çizgisi Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesi ile dava açmış, Samsun 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi’nin suç duyurusunda özetle şu ifadeler yer aldı:

“Samsun 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiş ve bu karar Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına tebliğ edilmiştir. Büyükşehir Belediyesi yürütmeyi durdurma kararına rağmen inşaat faaliyetine rağmen inşaat faaliyetine devam etmektedir. Mevzuata aykırı ruhsat ile inşaatına başlanılan yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olmasına rağmen inşaatın devam etmesi İmar Kanunu ve Kıyı Kanununa aykırılık teşkil etmektedir. Bununla birlikte TCK anlamında da ilgililer tarafından suç işlenmektedir. Yapılan eylem ile görevlerini kötüye kullanmakta, mahkeme kararına uymamakta, imar kirliliğine neden olmakta olup, açıklanan ve izah edilen nedenlerden ötürü tespit edilecek ilgililer hakkında gerekli cezai kovuşturmanın yapılması için başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.” S