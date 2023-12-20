Mahkeme, Kartal’da bazı alanların yapılaşmaya açılmasına dur dedi

Yayınlanma: 20.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.12.2023 - 04:00

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın imar planlarına ilişkin dava açtı. Yapılan açıklamada, imar planının haksız ve hukuka aykırı olduğu, aynı bölgede daha önce yapılan planlamaların açılan davalar sonucu iptal edildiği, iptal kararının gerekçesinde “nüfus artışı ve donatı dengesinin bozulmasına” işaret edildiği vurgulandı.

İstanbul 11. İdare Mahkemesi, imar planını iptal etti. Mahkeme, imar planlarının şehir parkını yapılaşmaya açması nedeniyle park ve yeşil alanları azaltacağından imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine ve kamu yararına uygun olmadığına hükmetti.