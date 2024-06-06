Mahkeme kıyıları halka verdi: Mahkemeden ranta onay çıkmadı

Yayınlanma: 06.06.2024 - 14:54

Güncelleme: 06.06.2024 - 14:58

Antalya Muratpaşa Belediyesi, kentin merkezinde yer alan doğa harikası Bambus Koyu’nun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından özelleştirilmesini öngören ihaleye dava açtı. Ankara 6. İdare Mahkemesi’nce alınan karar sonucunda ihale iptal edildi. ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ statüsünde olan koy, 2015’te kaçak inşaatlar ve ruhsatsız yapılarla gündeme geldi. Muratpaşa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 12 Mart 2016’da koya deniz dubalarıyla kepçe ve paletli ekskavatör getirildiği ve falezlere beton döküldüğünü belirlendi. 8 Nisan 2016 sabahı koyda yıkım başladı. Belediye ekipleri 5 saatlik bir uğraşın sonucunda ancak 2 metrekarelik betonu sökülebildi. Korunması gereken falezlerin demir profillerle kaplandığı, kayalıklara duvar örüldüğü ve koydaki plajın moloz doldurularak genişletildiği görüldü. Betonun sökülmesi bir hafta sürdü. Yıkımının ardından Muratpaşa Belediyesi, koyu halka açmak için Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’na 6 kez başvurmasına karşın hepsi sonuçsuz kaldı.

'KIYI KANUNUNA AYKIRI'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, koyu ‘kıyı kullanma izini’ adıyla 8 Kasım 2022’de ihaleye çıkardı. Muratpaşa Belediyesi ihaleye iştiraki şirketi Falez AŞ ile katıldı. Yıllık kira 185 bin muhammen bedel üzerinden başlayan ihalede şirket teklifini 1 milyon 100 bine kadar yükseltti. Ancak ihale 1 milyon 910 bin lirada tamamlandı. Bu kapsamda Muratpaşa Belediyesi, ihalenin iptali için açtığı davada Bambus Koyu’nun devletin hüküm ve tasarrufu altındaki koruma statüsüne sahip bir alan olduğuna dikkat çekti, ihale şartnamesinin Kıyı Kanunu’na aykırı olduğu kaydedildi. Mahkeme, ihalenin pazarlık usulü yapılamayacağına hükmetti ve ihaleyi iptal etti. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, konuya ilişkin “Bu koy halka ücretsiz açılması gereken bir yer. Her ne kadar mahkeme kararı ihalenin usulüne ilişkin olsa da kamunun, yani sizlerin, bizim yararlanmamız gereken bütün alanları ihale etme hastalığından ülkemiz kurtulmalıdır. Kıyılar halkındır” dedi. Mahkeme kararının ardından, kıyıları tüm yurttaşlara açacağını duyuran Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin tutumu merak konusu oldu. Mevcut mahkeme kararının uygulanması, Özhaseki’nin açıkladığı hedeflerle de örtüşüyor.