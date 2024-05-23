Mahkeme öğretmenevine dönüştürülen kız öğrenci yurduyla ilgili kararı açıkladı: Kızlar geri dönüyor!

Eski bürokrat Orhan Kalkan, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağışladığı kız öğrenci yurdunun öğretmenevine dönüştürülmesi nedeniyle MEB’e ve Ankara Valiliği’ne açtığı davayı kazandı.

Taylan Gülkanat
Yayınlanma: 23.05.2024 - 04:00
Mahkeme öğretmenevine dönüştürülen kız öğrenci yurduyla ilgili kararı açıkladı: Kızlar geri dönüyor!
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“Eğitime yüzde 100 Destek Projesi” kapsamında eski bürokrat Orhan Kalkan, Ankara Kalecik’teki arazisini MEB’e “Ramise-Orhan Kalkan Ortaöğretim Öğrenci Yurdu olarak inşa edilmek ve bu unvanla kullanılmak üzere” kaydını düşerek şartlı olarak bağışladı. “Öğrenci sayısının az olması” gerekçesiyle yurt kapatıldı ve öğretmenevine dönüştürüldü. Karara tepki gösteren Kalkan, bu durum üzerine MEB’e dava açtı ve kazandı. Kalkan’ın avukatı Veysel Kırcı süreci Cumhuriyet’e anlattı.

Kalkan’ın dönemin Ankara Valisi Alaattin Yüksel’le görüşerek ve MEB ile şartlı bağış protokolü imzalayarak kız yurdunu yaptırdığını ifade eden Kırcı, “Pandemi döneminde eğitimin durması sebebiyle öğrenciler evine dönüyor. Sonra bu yurtta ‘öğrenci yok’ denilerek, bize haber verilmeden oradaki kız yurdu tabelası indirilip yerine Kalecik Öğretmenevi tabelası konuluyor. Biz de dava açtık. Bize ‘Burayı depremzedelere açtık’ gerekçesini gösterdiler. Biz de depremzedeymiş gibi burayı aradık. ‘Biz depremzede almıyoruz, bugüne kadar da hiç almadık’ yanıtını verdiler. Bu da ortaya çıkınca davayı kazandık” diye konuştu.

‘OLUMSUZ ETKİLENDİLER’

Öğrencilerin taşımalı eğitimden olumsuz etkilendiğini ve bir an önce yurtlarına kavuşmak istediklerini dile getiren Kırcı, “Buranın bir an önce açılmasıyla ilgili mektup yazan kız öğrenciler var. Tek bir kız çocuğu için bile buranın tekrar kız öğrenci yurduna dönmesi önemli” dedi.


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