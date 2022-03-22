Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti: AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi, Melet Irmağı'ndaki 'projesini' sürdürüyor
AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen Melet Irmağı'nın ağzına denizi doldurarak balıkçı barınağı yapma projesini sürdürüyor.
Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin şehir merkezinden Karadeniz’e dökülen Melet Irmağı’nın ağzına denize doldurarak balıkçı barınağı yapılmasına yönelik projesini yargıya taşımış, mahkeme 'yürütmeyi durdurma' kararı vermişti.
Bölgeye giderek inceleme yapan ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, avukat Haluk Türkmen ve Ordulu doğaseverler, mahkeme kararlarına karşın Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına devam ettiğini tespit etti.
DAVADA DA AYNI KARARLARI VERDİ
ORÇEV Başkanı Gönül, “Burada iki tane mahkeme kararı var. Bir; şu anda üzerinde bulunduğumuz Melet Irmağı’nın ağzı ile ilgili 2019’da açmış olduğumuz davada mahkeme, ‘yürütmeyi durdurma’ ve ‘itiraz yolu kapalı’ kararı verdi. İkincisi; burada barınak yapılmasına dair açmış olduğumuz davada da aynı kararları verdi” dedi.
Gönül, “Bunun üzerine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı bizimle görüşmek istedi, biz de görüştük. Dedik ki ‘Bizim sizden bir talebimiz yok, sadece mahkeme kararlarına uyun ve nihai karar çıkana kadar burada çalışma yapmayın.’ O da ‘Evet, yapılmayacak. Şu anda da durdurduk’ dedi” diye konuştu.
İncelemeler sonucunda iş makinelerinin çalışmalarına ara vermediğini gördüklerini ifade eden Gönül, “Ama görüyoruz ki çalışma hala devam ediyor. İki mahkeme kararı var. Bunun devamında ise yeni bir proje var, buradan Turna Suyu’na kadar. Orada da dava açtık. Ayın 25’inde (25 Mart) bir dava var. Kısacası Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Ordu’nun bütün sahillerinde doldurma projeleri var. Biz de dava açmak zorunda kalıyoruz” değerlendirmesini yaptı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Avukat Haluk Türkmen ise “Biz, burada açtığımız dava sonrasında yürütmeyi durdurma kararı aldık. Dolasıyla burada faaliyetin durdurulması gerektiği ifade edilmiş olmasına ve bu konuyu da belediye başkanına bizzat anlatmış ve yazılı olarak da sunmuş olmamıza rağmen hala balıkçı barınağı ile ilgili çalışma devam ediyor” dedi.
Hukuki olarak mücadele verdiklerini söyleyen Türkmen, “Ancak hukuk tanımaz bir yönetimle karşı karşıyayız ne yazık ki. Savcılığa suç duyurusunda da bulunduk. Henüz bir adım atılmış değil. Ordu’nun geleceğini karartmayalım istiyoruz. Tüm çabamız bu” diye konuştu.
Balıkçı barınağına karşı olmadıklarının da altını çizen Türkmen, “Biz, yerinin yanlış olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Çünkü Melet’in ağzında böyle bir şeyin yapılmış olması Melet Irmağı’nın önünü kapatmak anlamına geliyor” değerlendirmesini yaptı.
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