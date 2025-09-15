Mahkemede CHP yönetimine 'suç örgütü' diyen davacı avukatı Onur Yusuf Üregen'in Sedat Peker ile fotoğrafı ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in seçildiği 38. olağan ve 21. olağanüstü kurultayları iptal davası bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme ara kararında; tedbir kararı verilmesine gerek olmadığına, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin gerekçesi yazıldığında dosyalarının istenmesine, seçime katılan katılmayan tüm delege listelerinin 21 Eylül'den sonra yazı yazılarak istenmesine, CHP Genel Merkezi'ne müzekkere yazılarak davacıların üyeliklerinin durumunun sorulmasına karar verdi. Mahkeme hakimi, davayı 24 Ekim'e erteledi.

"ORGANİZE SUÇ FAALİYETİ" İFADESİ TARTIŞMA YARATTI

Mahkemede, aralarında Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da bulunduğu davacıların avukatı olan Onur Yusuf Üregen'in ifadeleri tepki çekti.

Üregen, "Genel Başkan ve kurullarının seçimlerine yönelik dönemin tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve mevcut Genel Başkan Özgür Özel koordinasyonunda birden çok sanık tarafından organize bir şekilde SPK'ye muhalefet ederek kurultaya hile karıştırılması, kurultay iradesini ortadan kaldırmıştır. Nitekim bu organize suç faaliyetiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma neticesinde çok sayıda partiliye dava açılmıştır. Genel Başkan ve milletvekillerinden oluşan şüpheliler hakkında da dokunulmazlıklarını kaldıran fezleke işlemleri sürmektedir" ifadelerini kullandı.

Üregen ayrıca, olağan ve olağanüstü kurultayın iptal kararına kadar CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönem yetkili kurullar üyelerinin görevlerine iade edilmesini istedi.

Üregen'in "organize suç" ifadesini kullanması salonda gerginliğe neden oldu. CHP'li milletvekilleri Üregen'in sözlerine tepki göstererek hakime, "Böyle konuşturamazsınız" diye seslendi.

SEDAT PEKER İLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Mahkemede CHP yönetimi hakkında, "organize suç" ifadesi kullanan avukat Üregen'in organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile fotoğrafı ortaya çıktı.

Söz konusu fotoğrafı paylaşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Suç örgütü mü arıyordunuz? Suç örgütüyle aynı karede gülümseyen siz değil misiniz? CHP’nin tertemiz kurultayına, delegelerine, Genel Başkanına suç örgütü iftirası atan siz değil misiniz? Bizim kurultayımız lekesizdir, partimiz dimdik ayaktadır. Asıl lekeli olanlar, geçmişlerinde suç örgütleriyle yan yana düşenlerdir!" ifadelerini kullandı.

"İNTERNETTEN SİLDİRMEYE UĞRAŞTI"

Murat Emir'in paylaşımı şu şekilde:

"Partimizin kurultayına yönelik açılan kumpas davasında, bugünkü celsede; Genel Başkanımızı, Cumhurbaşkanı adayımızı ve tertemiz partimizi hedef alan sözler sarf eden Avukat Onur Yusuf Üregen’in kim olduğuna dikkat çekmek istiyorum.

Bu şahıs, mahkemede utanmadan “suç örgütü” ifadesini kullandı. Ama gelin görün ki kendisinin geçmişinde gizlemeye çalıştığı karanlık görüntüler var. Fotoğrafını sizlerle paylaşıyorum.

Belki siz bu fotoğrafı internette arasanız bulamayabilirsiniz. Çünkü Üregen, yoğun bir çabayla bu kareyi hem kendi internet sitesinden hem de sosyal medyadan sildirmeye uğraştı. Ama unuttuğu bir şey var: İnternette hiçbir şey kaybolmaz!

Ve işte karşınızda:

•Bir yanda Onur Yusuf Üregen, diğer yanda Sedat Peker!

•Bu kare, bir ofis açılışından. Yan yana, kol kola…

Şimdi soruyoruz:

Suç örgütü mü arıyordunuz? Suç örgütüyle aynı karede gülümseyen siz değil misiniz?

CHP’nin tertemiz kurultayına, delegelerine, Genel Başkanına suç örgütü iftirası atan siz değil misiniz?

Bizim kurultayımız lekesizdir, partimiz dimdik ayaktadır.

Asıl lekeli olanlar, geçmişlerinde suç örgütleriyle yan yana düşenlerdir!"

YERLİ VE MİLLİ PARTİSİ ÜYESİ

Üregen'in ayrıca Yerli ve Milli Partisi'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi olduğu ortaya çıktı.

Partinin internet sitesinde Üregen hakkında, "Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İdari, vergi, gayrimenkul ve ceza hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunda disiplin kurulu başkanı vekilliği görevini de yürütmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir" ifadeleri yer alıyor.