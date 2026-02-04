Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mahkemede savunma yapan Rıza Akpolat'tan dikkat çeken paylaşım!

Mahkemede savunma yapan Rıza Akpolat'tan dikkat çeken paylaşım!

4.02.2026 15:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Mahkemede savunma yapan Rıza Akpolat'tan dikkat çeken paylaşım!

Aziz İhsan Aktaş davasında savunma yapan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat "13 aydır Silivri Zindanı’ndayım. Bugün mahkemede suçsuzluğumu, Beşiktaş’ın iradesini ve onurumu savunuyorum. Hakkımdaki 'itirafçı' yalanlarını ve delilsiz iftiraları kürsüden paramparça ediyorum" paylaşımında bulundu.

Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası” olarak bilinen davanın ilk duruşmasının 6. gününde hakim karşısına çıkan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, çarpıcı bir savunma yapıyor.

Aziz İhsan Aktaş ve Mustafa Mutlu'nun tehdit edildikleri için itirafçı olduklarını, kendisinin de itirafçı olmasının istendiğini belirten Akpolat, "Bana ‘CHP kurultayı aleyhinde konuş Beşiktaş dosyasını temizleriz’ dediler" dedi.

Savunması devam ederken, Rıza Akpolat'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"HAKKIMDAKİ 'İTİRAFÇI' YALANLARINI VE DELİLSİZ İFTİRALARI KÜRSÜDEN PARAMPARÇA EDİYORUM"

Akpolat, mahkemede savunma yaptığı anlara ilişkin bir çizimin de yer aldığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"13 aydır Silivri Zindanı’ndayım. Bugün mahkemede suçsuzluğumu, Beşiktaş’ın iradesini ve onurumu savunuyorum.

Hakkımdaki 'itirafçı' yalanlarını ve delilsiz iftiraları kürsüden paramparça ediyorum. Bu karanlık elbet dağılacak. Gücü yetenler değil, hakkı yetenler kazanacak."

İlgili Konular: #Savunma #rıza akpolat #Aziz İhsan Aktaş

İlgili Haberler

Aziz İhsan Aktaş davasında 6. gün... Rıza Akpolat savunmasına başladı: 'Benim de itirafçı olmam istendi...'
Aziz İhsan Aktaş davasında 6. gün... Rıza Akpolat savunmasına başladı: 'Benim de itirafçı olmam istendi...' Aziz İhsan Aktaş davasının ilk duruşmasının 6. gününde savunmasına başlayan Rıza Akpolat'ın ilk sözleri ise, "Cevabını veremeyeceğim hiçbir iddia, çürütemeyeceğim hiçbir iftira yoktur" oldu. "Aziz İhsan Aktaş ve Mustafa Mutlu tehdit edildikleri için itirafçı oldu" diyen Rıza Akpolat "Bana ‘CHP kurultayı aleyhinde konuş Beşiktaş dosyasını temizleriz’ dediler" dedi.
Rıza Akpolat’tan tutuklanma kararı sonrası açıklama: ‘Baskı ve tehdit ile yönlendirilen kişilerin iftiralarıyla yeniden tutuklandım’
Rıza Akpolat’tan tutuklanma kararı sonrası açıklama: ‘Baskı ve tehdit ile yönlendirilen kişilerin iftiralarıyla yeniden tutuklandım’ Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, hakkında 'rüşvet ve irtikap' iddiaları gerekçe gösterilerek ikinci kez tutuklandı. Akpolat, "Bugün, tamamı baskı ve tehdit ile yönlendirilen kişilerin iftiralarından oluşan iddialar ile ikinci defa tutuklandım" dedi.
Beşiktaş Belediyesi’nde 'rüşvet' iddiası: Rıza Akpolat ikinci kez tutuklandı
Beşiktaş Belediyesi’nde 'rüşvet' iddiası: Rıza Akpolat ikinci kez tutuklandı “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” davasından tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında, görev süresi içinde imar ve ruhsat işlemleri karşılığında iş insanlarından rüşvet talep ettiği iddiasıyla yürütülen ikinci soruşturmada savcılık, “kuvvetli suç şüphesi” bulunduğunu belirterek ikinci kez tutuklama talebinde bulundu. Savcılık sevk yazısında, paraların “aşevi bağışı” adı altında alındığı ve makbuz verilmediği iddialarına yer verildi.