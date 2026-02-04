Mahkemede savunma yapan Rıza Akpolat'tan dikkat çeken paylaşım!

Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası” olarak bilinen davanın ilk duruşmasının 6. gününde hakim karşısına çıkan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, çarpıcı bir savunma yapıyor.

Aziz İhsan Aktaş ve Mustafa Mutlu'nun tehdit edildikleri için itirafçı olduklarını, kendisinin de itirafçı olmasının istendiğini belirten Akpolat, "Bana ‘CHP kurultayı aleyhinde konuş Beşiktaş dosyasını temizleriz’ dediler" dedi.

Savunması devam ederken, Rıza Akpolat'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"HAKKIMDAKİ 'İTİRAFÇI' YALANLARINI VE DELİLSİZ İFTİRALARI KÜRSÜDEN PARAMPARÇA EDİYORUM"

Akpolat, mahkemede savunma yaptığı anlara ilişkin bir çizimin de yer aldığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"13 aydır Silivri Zindanı’ndayım. Bugün mahkemede suçsuzluğumu, Beşiktaş’ın iradesini ve onurumu savunuyorum.

Hakkımdaki 'itirafçı' yalanlarını ve delilsiz iftiraları kürsüden paramparça ediyorum. Bu karanlık elbet dağılacak. Gücü yetenler değil, hakkı yetenler kazanacak."