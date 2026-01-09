Beşiktaş Belediyesi’nde 'rüşvet' iddiası: Savcılıktan Rıza Akpolat’a ikinci kez tutuklama talebi

27 Ocak’taki ilk duruşma öncesi yeni bir gelişme yaşandı. Boğaz’daki kaçak yapılaşmalar için “rüşvet istendiği” iddiasıyla Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bir kez daha tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında “rüşvet” iddiasıyla yürütülen ikinci soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk yazısı gönderdi.

Savcılık, Akpolat’ın belediye başkanlığı görevi sırasında imar ve ruhsat işlemleri karşılığında bazı iş insanlarından rüşvet talep ettiğine ilişkin somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu öne sürdü.

Savcılık sevk yazısında, soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheliler Ozan İş ve Emirhan Akçadağ’ın beyanlarına yer verildi. Bu beyanlarda, Akpolat’ın görev süresi içinde imar ve ruhsat talebinde bulunan iş insanlarından para talep ettiği öne sürüldü.

Dosyada yer alan iddialara göre, iş insanı Serdar Bilgili’nin 500 bin dolar, Beşiktaş’ta “İnari Omakase” isimli iş yerinin sahibi Aycan Akdağ ile tanık Sonat Sarper Ekşioğlu’nun ise toplam 2 milyon lira para vermek zorunda kaldıklarını beyan ettikleri aktarıldı.

Savcılık, Akpolat’ın daha önce İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” davasında da mal varlığının kaynağına ilişkin tespitler bulunduğunu belirterek, belediye başkanlığı yetkilerinin kötüye kullanılması suretiyle rüşvet ve irtikap suçlarından haksız kazanç elde edildiğinin değerlendirildiğini kaydetti.

Sevk yazısında, rüşvet paralarının belediyenin aşevine bağış adı altında talep edildiği, teslim edilen paralar için makbuz düzenlenmediği ve paraların elden, şoförler ile bazı belediye çalışanları aracılığıyla temin edilerek şüphelinin uhdesine geçirildiği iddialarına da yer verildi.

Savcılık, Akpolat’ın savunmasının inkâra yönelik olduğunu, tanıklara baskı yapılması ve delillerin karartılması ihtimalinin bulunduğunu belirterek, mevcut tutukluluk hali de dikkate alındığında rüşvet alma suçu yönünden tutuklamanın orantılı olacağını savundu. Bu gerekçelerle Akpolat’ın, “rüşvet almak” suçlaması kapsamında tutuklanması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” dosyası kapsamında Ocak 2025’te tutuklandı.

1.⁠ ⁠Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianamede, Rıza Akpolat için 52 farklı eylemde 415 yıla kadar hapis cezası istendi.