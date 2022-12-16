Mahkemeden hız sınırını 2 kilometre aşan sürücü için ‘insaf’ kararı

16 Aralık 2022 Cuma, 11:46

Ankara'dan Denizli'ye 2 Ekim'de otomobiliyle giderken Afyonkarahisar’da Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameraları ile hız sınırını aştığı tespit edilen sürücüye, 314 lira ceza uygulandı.

Sürücü, avukatı Olcay Halk Kılıç aracılığıyla Afyonkarahisar Sinanpaşa Sulh Ceza Hakimliği’ne, idari yaptırım kararının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz etti. Mahkeme, itirazı haklı bularak idari para cezasını iptal etti.

Mahkeme, kararının gerekçesinde; cezanın kesildiği yolda sürücüler için azami 70 kilometre hız sınırı bulunduğu, belirlenen hız sınırının tolerans değerinin yüzde 10 üstü 77 kilometre olduğu, ceza kesilen sürücünün de hızının 79 kilometre olduğu tespitini yaptı.

MAHKEMEDEN KARAR

Kararda, 1-2 kilometre hız aşımının hakkaniyet gereğince makul karşılanması gerektiği; bunun anlık kullanımda yolun, trafiğin, aracın ve hava şartlarının da etkisiyle meydana gelebileceği vurgulandı.

Sürücünün bu hız sınırını aşma kastı ve iradesiyle hareket etmesinin beklenemeyeceği belirtilerek, yaptırım kararının, hak ve nesafet (insaf) gereği sürücüye yükletilmemesi gerektiği aktarıldı.