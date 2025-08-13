Mahkemeden kesinleşmiş karar: 1 Mayıs’ta Taksim yasağı hukuksuz!

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nın kutlama yapılmasının Valilik tarafından engellenmesini hukuka aykırı buldu.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2024 yılı 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlamalarını Taksim Meydanı’nda gerçekleştirmek amacıyla İstanbul Valiliği’ne başvuru yaptı.

Başvuru, hukuka aykırı bir kararla reddedilmiş, Saraçhane Kemer’lerine kurulan polis barikatı ile kitlenin 1 Mayıs Meydanı’na ulaşması engellendi.

DİSK, Valiliğin yasaklama kararına karşı, yürütmenin durdurulması ve kararın iptali talebiyle İstanbul İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkemenin talebi reddetmesi nedeniyle DİSK, istinaf başvurusunda bulundu.

KARAR KESİNLEŞTİ; İTİRAZ YOLU KAPALI

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, DİSK'in başvurusunu haklı bularak İstanbul Valiliği’nin 1 Mayıs’ta Taksim’i yasaklama kararının hukuka aykırı olduğuna hükmederek kararı iptal etti. Söz konusu kararla yasaklama kararının hukuka aykırı olduğu kesinleşmiş oldu; İtiraz yolu da kapandı.

Mahkeme kararını duyuran DİSK yaptığı açıklamada, "İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, kararında Taksim Meydanı’nın 1 Mayıslar açısından taşıdığı tarihsel ve simgesel anlama açıkça atıfta bulunmuş; emekçilerin ve sendikaların bu alanda toplanma ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının idare tarafından keyfi bir şekilde engellenemeyeceğini hüküm altına almıştır" ifadeleri kaydedildi.

HUKUKA UYMA ÇAĞRISI

Kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ve Anayasa Mahkemesi’nin daha önceki tarihlerde vermiş olduğu ve Taksim’in 1 Mayıs alanı olduğunu tescilleyen emsal niteliğindeki kararlarına uygun olduğu ifade edilen açıklamada, "Tarihsel ve toplumsal olarak kesin olan haklılığımız, bir mahkeme kararlı ile daha tescillenmiştir. Ülkeyi yönetenleri mahkeme kararlarına direnmekten vazgeçerek hukuka uymaya çağırıyoruz" sözlerine yer verildi.