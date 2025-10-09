Mahkemeden kısmi iptal kararı: Belediyenin Sinpaş’a kestiği 90 milyon liralık ceza iptal edildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde milli park alanında gerçekleştirilen Sinpaş GYO’ya ait otel projesine ilişkin mahkemeden kısmi iptal kararı geldi. Belediyenin Sinpaş’a kestiği cezanın çok büyük kısmı iptal edildi.

Marmaris Belediyesi, otelin önündeki sahil şeridiyle ilgili olarak Kızılbük GYO’ya 104 milyon 757 bin TL idari para cezası kesmiş ve bazı bölümlerin mevzuata uygun hale getirilmesi için 30 günlük süre tanımıştı. Söz konusu ceza, otelin önündeki sahil şeridinde tespit edilen mevzuata aykırılıklar gerekçe gösterilerek Marmaris Belediyesi tarafından 26 Aralık 2024 tarihli ihbarnameyle Kızılbük GYO’ya bildirilmişti. Şirket, bu kararın iptali için Muğla 1. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Kızılbük GYO) tarafından açılan davada, Muğla 1. İdare Mahkemesi, Marmaris Belediyesi’nin 11 Aralık 2024 tarihinde kestiği idari para cezasının büyük kısmını hukuka aykırı bularak iptal etti.

BELEDİYENİN KESTİĞİ CEZANIN NEREDEYSE YÜZDE 90’I İPTAL EDİLDİ

Kızılbük GYO, mahkeme kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) duyurdu. Karara göre, mahkeme 90 milyon 122 bin 511 lira 88 kuruşluk ceza bölümünü iptal ederken, 14 milyon 635 bin 396 lira 62 kuruşluk kısmına ilişkin talebi reddetti. Ayrıca, belediyenin mevzuata aykırılıkların giderilmesi için verdiği 30 günlük süreye yönelik iptal talebi de mahkeme tarafından kabul edilmedi.

ŞİRKET CEZANIN İPTAL EDİLMEYEN KISMI İÇİN İSTİNAF YOLUNA BAŞVURACAK

Kızılbük GYO, ret kararı verilen bölümler için üst yargı yoluna başvuracağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, “Şirketimiz, ret kararına konu edilen hususlar bakımından üst yargı mercileri nezdinde itiraz edilerek istinaf yoluna başvuracaktır” denildi.