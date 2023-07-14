Mahkemeden MHP’li başkana imar şoku!
Manisa’da tarım arazilerini yapılaşmaya açan ve emsali 5 kattan 15 kata çıkaran imar planları Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davalar sonucunda iptal edildi. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, 15 katlık imar izninden yararlanan 83 parselin 71'inin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ait olduğunu açıklamıştı.
Manisa’nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde tarım alanlarını yapılaşmaya açan Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin planları mahkemeden döndü.
TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası açılan davalarda planların tarım alanları üzerinde geri dönülmesi mümkün olmayan zararlar yaratacağı, mahkeme kararlarına uyulmaması ve ayrıcalıklı imar hakları öngörmesi gerekçelerini sundular.
Odalar tarafından açılan davalarda ‘Manisa ili, Şehzadeler ve Yunusemre ilçe merkezleri ile Yunusemre ilçesine bağlı muhtelif mahallelere ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’ ve bu kapsamda ‘Yunusemre ilçesi sınırlarında 3 farklı bölgeyi kapsayacak şekilde onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonları’ iptal edildi.
Mahkeme kararında aynı imar adası içerisinde ve yakın çevresinde birbirinden farklı yapılaşma koşulu öngürülerek ayrıcalıklı imar hakkı oluşmasına neden olduğu ve planlamanın eşitlik ilkesini yok sayıldığı, kamu mülkiyetlerinin kamusal kullanıma ayrılmadığı vurgulandı.
CHP’Lİ ÖZEL GÜNDEME GETİRMİŞTİ
Planlarla ilgili CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Meclis’te basın toplantısı düzenlemiş, basın toplantısında 3 bin metrekare üzerindeki parsellerin yapılaşma izninin 5 kattan 15 kata çıkarıldığını ve bu haktan yararlanabilen 83 parselin 71’inin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ait olduğunu dile getirmişti.
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