Mahkemeden Ordu'daki taş ocağı hakkında iptal kararı

22 Ekim 2021 Cuma, 14:13

Altınordu Belediyesi, Ulubey ilçesine bağlı Eymür mahallesinde taş ocağı açmak istedi. Eymür halkı ve ORÇEV yönetimi, taş ocağı projesi için verilen “ÇED gerekli değil” kararını, yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle yargıya taşıdı.

Ordu 1. İdare Mahkemesi, yurttaşların itirazı üzerine bölgeye bilirkişi heyeti gönderdi. Heyetin raporu doğrultusunda daha önce yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme, yapılan duruşmada “ÇED gerekli değil” kararını iptal etti.

Mahkemenin verdiği kararın ardından ORÇEV yönetimi, “Öncelikle belirtmek gerekir ki mahkemenin duruşma sonrası kararını erken açıklaması sevindirici. Artık Eymür halkı taş ocağı tehdidinden kurtuldu” açıklaması yaptı.

"BİZİM AÇIMIZDAN ÇOK OLUMLU BİR ŞEY"

Kararı ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, "Daha önce zaten bilirkişi heyeti raporunda da lehimize çıkan bir karar vardı. Mahkeme ara kararda yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Yapılan duruşmadan sonra mahkeme bir karar verdi. Bu karar çok erken çıktı, bizim açımızdan çok olumlu bir şey. Şu anda yürütmüş olduğumuz davalarda da 4 yıl, 5 yıl süren davalar var. Fakat sonuç çıkmadı, bazıların da ise duruşma bile yapılmadı" dedi.

"TARIM ARAZİLERİNİ, SU KAYNALARINI KORUMUŞ OLDULAR"

Taş ocağının merkez ilçe Altınordu Belediyesi tarafından projelendirildiğini söyleyen Gönül, "200 hanenin suyunun karşılandığı, aynı zamanda mahallenin içerisinde olan bir yerdi. Şu anda bu kararla birlikte hem dernek hem de mahalle sakinleri olarak bu kararı çok olumlu bulup sevindik. Çünkü yaşam alanları, taş ocağı iç içe girmiş vaziyetteydi. Tarım arazilerini, su kaynaklarını korumuş oldular" diye konuştu.

“TARIM ALANLARI, SU KAYNAKLARI, HAYVANCILIK ETKİLENECEK”

ORÇEV Yönetim Kurulu, mahkeme kararına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Mahkeme kararında, yaşanacak ekolojik sorunlardan söz edilmekte. Özellikle su kaynaklarına ve tarım arazilerine dikkat çekilmektedir. Mahkeme kararı şöyle: