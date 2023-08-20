Mahkemelerde ev sahibi kiracı yoğunluğu: İstanbul'da 10 ay sonraya duruşma

Yayınlanma: 20.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.08.2023 - 03:00

Türkiye’de kiracılar ile ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar devam ediyor. Ankara’da dava yoğunluğu nedeniyle kira uyarlama ve tespit davalarındaki ilk duruşma gününün 15 ay sonraya verilmesi gündem olurken İstanbul’da da benzer durumların yaşandığı ortaya çıktı.

‘YÜRÜRLÜĞE GİRECEK’

İstanbul Barosu Denetleme Kurulu üyesi avukat Dr. Yusuf Can Delipınar, Anadolu Adliyesi’nde ve İstanbul Adliyesi’nde benzer durumlar olduğunu belirterek “Özellikle kira uyuşmazlıklarının görüldüğü Sulh hukuk mahkemelerinde yeni açılan davalarda 9-10 ay sonrasına duruşma günleri verilmekte. Geçtiğimiz yıla göre yoğunluğun neredeyse iki katını aşacak şekilde arttığını söyleyebiliriz. Bu yoğunluk sebebiyle yargılamalar çok uzamakta, kira ilişkisi nedeniyle kişilerin hakkını elde etmesi neredeyse imkânsız hale gelmekte” dedi.

Kira uyuşmazlıklarıyla ilgili bu yoğunluğun oluşmasındaki en nedenin sebebin konut kiralarındaki yüzde 25 kira artışı sınırlaması olduğunu belirten Delipınar, şunları söyledi: “Eylül ayından itibaren kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk uygulaması yürürlüğe girecek. Arabuluculuk uygulaması halka mucizevi bir çözüm gibi pazarlanmakta, ancak bunun da çare olup olmayacağını göreceğiz.”

DAVALAR YÜZDE 100 ARTTI

İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu Yürütme Kurulu üyesi avukat Ali Başaran da duruşma günlerinin İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde en erken ortalama 2024’ün nisan ayına, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde 2024’ün mayıs ayına, Bakırköy Adliyesi’nde 2024’ün mart ayına verildiğini, İstanbul’daki diğer adliyelerde ise duruşma günlerinin 10 ay sonrasına verildiğine dikkat çekti.

“Geçtiğimiz yıllara oranla ev sahibi kiracı arasındaki dava sayılarında yüzde yüzden fazla bir oranda artış meydana geldi” diyen Başaran, şöyle konuştu:

“Arabuluculuk aşamasında taraflar arasında özellikle kira bedeli konusunda yapılacak anlaşmaların ne şekilde olacağı konusunda belirsizlikler var. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından kira uyuşmazlıklarına ilişkin arabuluculuk süreci hakkında gerek arabulucuların ve gerekse vatandaşların yayımlanacak rehberler vasıtasıyla bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca dava sürelerinin kısalması, duruşma ve keşif günlerinin daha erkene alınması için dava yoğunluğunun yaşandığı İstanbul’daki adliyelerde acilen yeni sulh hukuk ve icra hukuk mahkemelerinin kurulması gerekmektedir.”

ARABULUCULUK SÜRECİ

