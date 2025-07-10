Mahmut Arıkan'dan AKP'li vekillere 'kahkaha' tepkisi!

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığını 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya yükseltilmesini de içeren torba kanun teklifi görüşmeleri esnasında DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen'in konuşmasında "Emekli maaşı en az 35 bin TL olmalıdır" demesi üzerine AKP sıralarından bir milletvekilinin kahkaha atmasına bir tepki de Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan geldi.

"KOMİK OLAN NE?"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden "Komik olan ne?" notuyla paylaşım yapan Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

"Komik Olan Ne? Meclis kürsüsünden 'Emekli maaşı en az 35 bin TL olmalıdır' diyen Yeni Yol Grubumuz Milletvekili Sayın Elif Esen’e kahkaha atarak cevap veren iktidar vekilleri için komik olan nedir? Bir emeklinin torunundan harçlık alacak hâle getirilmesi mi? Açlık sınırının 26.000 TL olduğu bir ülkede 16.000 TL maaşa mahkum edilmesi mi? Yetmeyen maaştan dolayı çalışmak zorunda kalması mı? Çalışırken yorgunluktan kalp krizi geçirerek vefat etmesi mi? Amelelik yaptığı inşaattan düşerek hayatını kaybetmesi mi? Milletin meclisinde, milletin taleplerine karşı aşağılayıcı kahkahalar atan bir iktidarın; aziz milletimize artık vereceği hiçbir şey kalmamıştır."