Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mahmut Arıkan'dan AKP'li vekillere 'kahkaha' tepkisi!

Mahmut Arıkan'dan AKP'li vekillere 'kahkaha' tepkisi!

10.07.2025 12:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Mahmut Arıkan'dan AKP'li vekillere 'kahkaha' tepkisi!

Genel Kurul'da en yüksek emekli aylığının 16 bin 881 liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri esnasında AKP sıralarından kahkaha atılmasına tepki gösteren SP lideri Mahmut Arıkan, "İktidar vekilleri için komik olan nedir? Bir emeklinin torunundan harçlık alacak hâle getirilmesi mi? Açlık sınırının 26 bin TL olduğu bir ülkede 16 bin TL maaşa mahkum edilmesi mi? Çalışırken yorgunluktan kalp krizi geçirerek vefat etmesi mi? Amelelik yaptığı inşaattan düşerek hayatını kaybetmesi mi" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığını 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya yükseltilmesini de içeren torba kanun teklifi görüşmeleri esnasında DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen'in konuşmasında "Emekli maaşı en az 35 bin TL olmalıdır" demesi üzerine AKP sıralarından bir milletvekilinin kahkaha atmasına bir tepki de Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan geldi.

"KOMİK OLAN NE?"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden "Komik olan ne?" notuyla paylaşım yapan Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

"Komik Olan Ne? Meclis kürsüsünden 'Emekli maaşı en az 35 bin TL olmalıdır' diyen Yeni Yol Grubumuz Milletvekili Sayın Elif Esen’e kahkaha atarak cevap veren iktidar vekilleri için komik olan nedir? Bir emeklinin torunundan harçlık alacak hâle getirilmesi mi? Açlık sınırının 26.000 TL olduğu bir ülkede 16.000 TL maaşa mahkum edilmesi mi? Yetmeyen maaştan dolayı çalışmak zorunda kalması mı? Çalışırken yorgunluktan kalp krizi geçirerek vefat etmesi mi? Amelelik yaptığı inşaattan düşerek hayatını kaybetmesi mi? Milletin meclisinde, milletin taleplerine karşı aşağılayıcı kahkahalar atan bir iktidarın; aziz milletimize artık vereceği hiçbir şey kalmamıştır."

İlgili Konular: #AKP #SAADET partisi #Mahmut Arıkan

İlgili Haberler

AKP'den dikkat çeken paylaşım: 'Son 2'
AKP'den dikkat çeken paylaşım: 'Son 2' AKP’nin resmi hesabından “Son 2” notu düşülerek videolu bir paylaşım yapıldı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik “Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak” demişti.
AKP'li vekillerin kahkahasına Bekir Bozdağ da dayanamadı: 'O arkadaş dışarı çıksın'
AKP'li vekillerin kahkahasına Bekir Bozdağ da dayanamadı: 'O arkadaş dışarı çıksın' TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığını 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya yükseltilecek düzenlemenin de yer aldığı torba kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler esnasında AKP sıralarından bir milletvekilinin kahkaha atmasına TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ tepki gösterdi. Bozdağ, "Kahkaha atan milletvekilimizi dışarıya davet ediyorum. Çok büyük bir saygısızlık bu" diyerek tepki gösterdi.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu: ‘Cumhurbaşkanımız tarihi bir açıklama yapacak’
AKP Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu: ‘Cumhurbaşkanımız tarihi bir açıklama yapacak’ AKP Sözcüsü Ömer Çelik, canlı yayında yaptığı açıklamada “Önemli olan devlet ve millet için doğru olanı yapmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak” ifadelerini kullandı.