Mahsun Kırmızıgül'den depremzedeler için operatör şirketlerine çağrı: Telefon dağıtın

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 13:41

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 13:41

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesine giden ve Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından paylaşımlarını sürdürüyor.

Kırmızıgül, son olarak depremzedelerin yakınları ile iletişim kurmasını vurgulayarak, operatör şirketlerine çağrıda bulundu.

Kırmızıgül yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Enkazdan çıkan insanların çoğu telefonlarını depremde kaybetmişler. Günlerdir en çok karşılaştığım ihtiyaç cep telefonu... Operatör şirketlerine çağrımdır; depremzedelere telefonlar dağıtın. Sizin vesilenizle insanlar yakınları ile iletişim kurabilsinler.

Apple ve Samsung Türkiye; bu iki dünya devinin de depremzedelere telefon kampanyasına el atması, gönülden yardım etmesi gerekiyor. Lütfen destek verin bunu yayalım."