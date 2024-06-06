Makam odasından Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti... DEM Partili Belediye Başkanı Mümin Erol'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

Seçim sonrası makam odasından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını kaldırdığı gerekçesiyle DEM Partili Belediye Başkanı Erol hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 18:15
Makam odasından Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti... DEM Partili Belediye Başkanı Mümin Erol'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması
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31 Mart Yerel Seçimleri'nde AKP'den DEM Parti'ye geçen Bitlis Tatvan Belediyesi'nin Eş Başkanı Mümin Erol hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. 

Erol'un mazbatasını aldıktan sonra göreve başladığı gün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından kaldırdığı görüntüler, dün bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlandı.  

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.


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