DEM Partili vekiller Boğaziçi Köprüsü'ne 'Kayyum defol' pankartı astı
DEM Parti İstanbul milletvekilleri, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki olarak Boğaziçi Köprüsü'ne "Kayyum defol" pankartı astı.
DEM Parti'nin 31 Mart seçimlerinde kazandığı Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına yönelik tepkiler sürüyor.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Cengiz Çiçek ile DEM Parti İstanbul milletvekilleri Kezban Konukçu ve Celal Fırat, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına karşı Boğaziçi Köprüsü'ne "Kayyum defol" pankartı astı.
ÇİÇEK: KAYBEDEN DARBECİLER OLACAK
Pankartın asılmasının hemen ardından milletvekilleri köprüde konuşma yaptı. HDK Eşsözcüsü Çiçek, “Gezi'den Kobanê'ye, İstanbul’dan Hakkari'ye kaybeden darbeciler olacak. Kazanan Kurdistan ve Türkiye halkları olacak. Biz kazanacağız” dedi.
KONUKÇU: KAYYUM ZİHNİYETİNE KARŞI BİR ARADA DURMALIYIZ
DEM Parti milletvekilli Kezban Konukçu ise Kürt halkının iradesinin gasp edilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, kamuoyuna şu çağrıda bulundu:
“Çünkü Kürt halkının iradesinin gasp edilmesi demek tüm halkların iradesinin gasp edilmesi demektir. Bu yalan ve talan düzeni devam etsin diye sürekli ve sürekli Kürt halkının iradesini gasp ediyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. Buradan bütün demokratik kitlelere çağrımzdır; bu kayyum zihniyetine karşı bir arada durmak zorundayız. İnsanları eşit kardeşçe yapabildiği bir ülkeyi hep birlikte kurabilmek için bir araya gelmek zorundayız.”
CELAL FIRAT: ZAFER BİZİMDİR
DEM Parti Milletvekili Celal Fırat ise, "‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyeceksin ama halkın iradesine kayyum atayacaksın. Eğer egemenlik kayıtsız şartsız milletin ise kesinlikle halkın iradesine saygı göstermeliler. Zafer bizimdir” ifadelerini kullandı.
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