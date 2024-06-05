Hakkari’de DEM Partililerin nöbet eylemi sürüyor

Yayınlanma: 05.06.2024 - 12:29

Güncelleme: 05.06.2024 - 12:29

Hakkari’de DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasının ardından başlatılan nöbet eylemleri devam ediyor. Nöbet eyleminin sürdüğü alanın tamamı polisler tarafından ablukaya alınırken, giriş çıkışlara da izin verilmedi. Yine kentin ana caddeleri ile belediye binasının bulunduğu sokak polis bariyerleri ile kapatıldı.

Gün boyu yapılan yürüyüş ve eylemlerin ardından milletvekilleri, bir önceki gece nöbet tuttukları alana geçerek eylemlerini sürdürdü. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır’ın da aralarında olduğu milletvekillerinin eylemleri gece geç saatlere kadar devam etti. Eylem sırasında bir çok sivil toplum örgütü temsilcisi de alana gelerek destek ziyaretinde bulundu.

İHD EŞ GENEL BAŞKANI NÖBER ALANINI ZİYARET ETTİ

Eylemin devam ettiği alanda kısa bir açıklama yapan İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Hüseyin Küçükbalan, "Bizi nöbetin bulunduğu alana almıyorlar. Hukuksuz bir şekilde halkın iradesi gasp edilmiş. Biz, heyet olarak ziyaret etmek istedik ama kabul etmiyorlar. Bu ciddiyetsizliği kabul etmiyor ve halkın iradesine sahip çıkma çağrısı yapıyoruz" dedi.

DURUŞMA VE BASIN AÇIKLAMASINA ÇAĞRI

DEM Parti milletvekilleri, Hakkari halkına Mehmet Sıddık Akış’ın yargılandığı davanın Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmasına katılım çağrısı yaptı.