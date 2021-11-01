Mal paylaşımı kavgasında eniştesini vurdu
Bursa'nın İznik ilçesinde bir şahıs, mal paylaşımı yüzünden çıkan kavgada eniştesini silahla vurarak yaraladı.
Olay, İznik ilçesi Müşküle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ç. (30) ile eniştesi Mustafa Uyanık arasında mal paylaşımı yüzünden tartışma çıktı. İkili arasında başlayan sözlü atışma yerini şiddete bıraktı.
2 EL ATEŞ ETTİ
Mustafa Ç., belindeki silahı çıkararak eniştesi Uyanık'a peş peşe iki el ateş etti. Dizinin altından yaralanan Uyanık, olay yeren gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edilen yaralı vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, eniştesini vuran Mustafa Ç. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Doğalgaz, otogaz şimdi de alkol!
- 300 kilometre hızla bariyere çarptı
- Binance, para çekim işlemlerini askıya aldı
- Programını iptal etti, Türkiye'ye döndü
- Doğalgaza dev zam!
- Bakanlık ölüme böyle göz yumdu
- Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli yağış uyarısı
- AKP'li başkandan firari isme plaket!
- Berat Albayrak’ın savcılıktaki dosyası
- AKP ve MHP seçmeni isyan etti