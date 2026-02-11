Mal varlığına el konulmuştu: Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan geniş çaplı "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması devam ediyor.

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, soruşturma kapsamında 5 Ocak'ta gözaltına alınmış ve 7 Ocak'ta sevk edildiği İstanbul Adliyesi'nde, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Yıldırım, gözaltı sürecinde uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürülmüş ve burada doku ve kan örnekleri alınmıştı.

Sabah'ın aktardığına göre, Muzaffer Yıldırım'ın uyuşturucu testinin sonucu pozitif çıktı. Yapılan testler sonucunda Yıldırım'ın saçında esrar maddesi tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde yeni tespitlerde bulunmuştu.

Başsavcılık, Muzaffer Yıldırım'ın, malvarlığını suçtan elde ettiğine ve söz konusu geliri akladığına dair "ciddi emarelerin bulunması" gerekçesiyle mal varlığına el konulmasını talep etti. Talebi değerlendiren İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Yıldırım'ın mal varlığına el konulması kararı verdi.

Başsavcılığın açıklamasında kullanılan ifadeler ışığında, Muzaffer Yıldırım hakkında ayrıca "kara para aklama" suçundan da soruşturma başlatıldığı anlaşılmıştı.