Malatya Barosu Başkanı Demez’in çözüm komisyonundaki konuşması baroyu karıştırmıştı: ‘Konuşmamın arkasındayım’

Malatya Barosu Başkanı Av. Onur Demez, “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nun 27 Ağustos’taki 6. toplantısında “Terörsüz Türkiye”yi desteklediklerini açıklamıştı. Malatya Barosu Yönetim Kurulu (YK) üyeleri Av. Çağrı Sarıoğlu, Av. Fatma Süreyya Ölmeztoprak ile Av. Tugay Mert Tunç ise Demez’in açıklamasına karşı çıkmıştı. Üyeler; açıklamanın Demez’in “bireysel görüşü” olduğunu belirtmişti. Baro yönetim kurulu üyelerinden Av. Sarıoğlu, gazetemiz Cumhuriyet’e; “Ben bu komisyona katılınmasına karşıyım; ancak baromuz katılmış, ilk 4 madde ile 42 ve 66. maddelerin vurgulanması gerekiyordu” açıklamasında bulunmuştu.

‘BARIŞ VE MİLLİ KARDEŞLİK ÜZER İNE FİKİR İSTEDİLER’

Malatya Barosu Başkanı Av. Demez, baro içindeki tartışmalara ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’e konuştu. Demez, söz konusu YK üyelerinin görüşlerine saygı duyduğunu, bunun “demokratik eleştiri hakkı” olduğunu vurguladı. “Komisyonda konuşma yaptık, arkasındayız” diyen Demez; “Bize gelen davet metninde, barış ve milli kardeşlik üzerine fikir istediler. Ben oraya baro başkanı olarak çağrıldım. Üstümde bir cübbenin sorumluluğuyla orada konuştum” ifadelerini kullandı.

‘ANAYASANIN GENEL İLKELERİNDEN TAVİZ VERİLMEMELİ’

Karşı çıkan üyelerin, açıklamasının sadece 2-3 cümlelik kısmından eleştiri getirdiklerini belirten Demez; “Siyasi üslupla değil, hukukçu olarak konuştum. Bize bu sürecin nasıl ilerlemesi gerektiği üzerinden soru soruldu. Sürecin; hukukun üstünlüğü sağlanarak ve anayasanın genel ilkelerinden taviz verilmeden yürütülmesi gerektiğinden bahsettik. Anayasanın temel maddeleri nedir; 1,2 ve 3. maddeler. Komisyondaki muhataplar bunları zaten anlayacak kişiler” diye konuştu.

‘SİYASET Ç İ DEĞİL, HUKUK ÇU OLARAK ÇALI ŞABİLİRİM’

“İlkesel olarak anayasanın temel mantığını değiştirmemek lazım” diyen Demez; “Bu süreçte anayasa değişimine zaten gerek yok. Konuşmamda da hukuk, adalet ekseninden çıkılmaması gerektiği vurgusu yapılıyor. Burada ben siyasetçi olarak çalışamam; ancak üstümdeki cübbenin ağırlığından hukukçu olarak çalışabilirim. Ben bu ülkede terörün bitmesini istiyorum. Bunu istememek mümkün mü? Ancak terörün bitmesi hukuk ve anayasal çerçevede sürdürülebilecek politikalarla mümkün. Konuşmamda da bunu vurguladım” ifadelerini kullandı.

‘ORASI BİZİM MECLİSİMİZ’

Komisyondaki konuşmasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milletin refah ve mutluluğun teminatı da ancak ve ancak hukukun işleyişinden geçiyor” sözünü alıntıladığını anımsatan Demez; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Meclis’e beni baro başkanı olmam hasebiyle görüş ve öneri vermem için çağırdılar. Orası bizim meclisimiz. Bu beni gururlandırdı ve ben bu gururla o komisyonda konuştum” dedi.