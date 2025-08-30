Malatya Barosu Başkanı Demez, komisyonda ‘süreci desteklediklerini’ belirtmişti: Baroda ‘süreç’ çatlağı yaşanıyor!

Malatya Barosu Başkanı Av. Onur Demez, çözüm komisyonunda 2. Çözüm Süreci’ni desteklediklerini açıklamıştı. Malatya Barosu Yönetim Kurulu (YK) üyelerinin Demez’in açıklamasına karşı olduğu ortaya çıktı. Demez’in açıklamasının “bireysel görüşü” olduğunu belirten baro yönetim kurulu üyelerinden Av. Çağrı Sarıoğlu; “Ben bu komisyona katılınmasına karşıyım; ancak baromuz katılmış, ilk 4 madde ile 42 ve 66. maddelerin vurgulanması gerekiyordu” dedi.

Malatya Toplumcu Avukatlar Grubu ise “Demez’in öneri ve uyarı kavramlarından yoksun tam destek minvalindeki açıklamaları kırmızı çizgilerimizin olması hasebiyle bizler için yok hükmündedir” açıklamasında bulundu.

“Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nun bu hafta gerçekleşen 7. toplantısında Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Erinç Sağkan ile Ankara 2 Nolu, Bingöl, Diyarbakır, Hatay, İstanbul 2 Nolu, Malatya, Mardin, Mersin, Van ve Sivas baro başkanları dinlenmişti.

MALATYA BAROSU SÜRECİ DESTEKLEMİŞTİ

Malatya Barosu Başkanı Av. Onur Demez, komisyondaki konuşmasında; baro olarak milli, dini ve geleneksel değerlere bağlılıkla, anayasanın temel ilkelerine uymak koşulu, devletin çıkarları ve ulusun refahı açısından sürdürülen 2. Çözüm Süreci’ni gerekli gördüklerini ve desteklediklerini ifade etmişti. Hukukçuların yasal olanın aynı zamanda geçerli olmasını istediğini vurgulayan Demez; “Bu iklim ülkemiz ve milletimiz için önemli bir fırsat niteliğindedir. Yarınlarımızı inşa edecek bu fırsat gerek biz barolar ve hukukçular tarafından gerek sivil toplum kuruluşları gerekse de toplumun tüm katmanları tarafından desteklenmelidir” dedi.

BARO BAŞKANI YÖNETİM KURULUNA AYKIRI DAVRANMIŞ

Buna karşın, Malatya Barosu’nun tutumunun Demez’in komsiyonda belirttiği gibi olmadığı ortaya çıktı. Baro Yönetim Kurulu (YK) üyeleri Av. Çağrı Sarıoğlu, Av. Fatma Süreyya Ölmeztoprak ile Av. Tugay Mert Tunç; önceki gün ayrı ayrı olarak sosyal medya hesabından sürece karşı olduklarını açıklayarak, Başkan Demez’in ifadelerine katılmadıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından “Baro Başkanımızın yapmış olduğu açıklama yönetim kurulumuzun istişaresi ile yapılmış bir açıklama değildir. Açıklamaya katılmadığımı, sürecin karşısında olduğumu bir kez daha altını çizerek vurgulamayı görev biliyorum” diyen Av. Sarıoğlu, gazetemiz Cumhuriyet’e konuştu.

YK İLK 4 MADDE İLE 42 VE 66. MADDE VURGUSU İSTEMİŞ

Av. Sarıoğlu; Malatya Barosu’nun komisyona katılacağını basından öğrendiklerini, bunu Demez’e sorduklarında da “Evet arkadaşlar, bugün katılacağım. Demek istediğiniz varsa, düşüncelerinizi yazın” dediğini aktardı. Bunun üzerine YK’deki çoğunluğun, anayasanın ilk 4 maddesi ile yurttaşlık tanımını düzenleyen 66. maddesi ve “Eğitim dili Türkçedir” hükmünün bulunduğu 42. maddenin baro olarak kırmızı çizgilerinin olduğunu vurgulamaları istediklerini belirtti. Ancak tutanakları incelediklerinde Demez’in bu yönde bir ifade vermediklerini gördüklerini belirten Sarıoğlu; “Bunun bir yönetim kurulu kararı olduğu yönünde bir algı oluşmaması için arkadaşlarımla bu yönde açıklamalarda bulunduk. Bunlar Baro Başkanımızın bireysel açıklamaları. Ben bu komisyona katılınmasına karşıyım; ancak baromuz katılmış, ilk 4 madde ile 42 ve 66. maddelerin vurgulanması gerekiyordu” dedi.

AVUKATLAR DEMEZ’E TEPKİ GÖSTERDİ

Malatya Toplumcu Avukatlar Grubu ise dün Malatya Barosu’nun önünde de basın açıklaması düzenledi. Aynı zamanda kuruluş açıklaması da olan basın açıklamasında Demez’in komisyon ifadelerine tepki gösterildi. Açıklamada; “Belirli kişiler ve çevreler tarafından; üniter devlet yapısının gündeme alındığı, millet tarifinin revize edilmeye çalışıldığı, eli kanlı terör örgütü PKK mensuplarının tahliye edildiği, devletin; ülkesinin ve milletinin olamayacağı cümlelerinin cesurca telaffuz edildiği bir iklimde elbette ki haklı çekincelerimiz vardır. Demez’in öneri ve uyarı kavramlarından yoksun tam destek minvalindeki açıklamaları kırmızı çizgilerimizin olması hasebiyle bizler için yok hükmündedir. kendimizi ‘Türk Milleti Adına Savunanlar’ olarak görüyor, anayasanın ilk 4 maddesini, 42 ve 66. maddesini hayati derecede önemli görüyor, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu felsefesini hukuki zeminde muhafaza ve müdafaa etmeye and içiyoruz” denildi.