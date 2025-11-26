Malatya’da 3 aile ferdini öldüren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet

Olay, Malatya Arguvan ilçesi Güveçli Mahallesi Maman mevkiinde 7 Temmuz 2024 gecesi meydana gelmişti. İsmet Budak, önce eşi Songül Budak’ı (64), ardından kızı Cansu Aslan’ı (32) ve torunu Buğlem Aslan’ı (5) pompalı tüfekle vurarak öldürmüştü. Kendisine de ateş eden Budak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi görmüş, iyileştikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen raporda İsmet Budak’ın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Dosyadaki eksiklikleri tamamlayan Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, İsmet Budak’ı yakın akrabayı kasten öldürme suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.