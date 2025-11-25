Malatya'da acı olay: Sobadan sızan gazdan zehirlenen 1 işçi öldü

Zafer Mahallesi'nde sabah erken saatlerinde çalıştıkları inşaat şantiyesinde konaklayan 4 işçi, ısınmak için yaktıkları kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Diğer işçilerin durumu fark etmesi ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, ilk kontrollerinde işçilerden İranlı Ayman C. 'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Zehirlenen 3 işçi de Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. 3 işçiden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayman C.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.