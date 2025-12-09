Malatya’da bir kişi kaldığı konteynerde ölü bulundu

Olay, saat 13.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Yarımcahan-Cevizaltı Hobi Evleri mevkisinde meydana geldi.
İddiaya göre, Mehmet A.’ya (32) ulaşamayan yakınları konteynere geldiklerinde genci kanlar içerisinde buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri başında tek kurşun girişinin bulunduğu gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın gerçekleştiği bölgede bir adet kısa dipçikli bir pompalı tüfek bulunurken cenaze Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.