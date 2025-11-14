Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu TÜVTÜRK Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen S.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Ö.T. yönetimindeki tır ile N.B. idaresindeki halk otobüsüne çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Cengiz Özen (27) ile Ahmet Çelik (30) hayatını kaybetti, S.Ç., M.Ç. ve N.B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.