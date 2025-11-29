Malatya'da hak sahipleri isyan ediyor: 'Daireler bitmedi, konteyneri üç günde boşaltın diyorlar'

6 Şubat depremlerinin ardından hak sahipleri için TOKİ tarafından yapımı sürdürülen konutlar için kuralar çekildi. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından Malatya’daki konteyner kentlerde yaşayan hak sahiplerine, “Eviniz çıktı, konteyneri boşaltın” denildi. Ancak vatandaşlar, binaların henüz tamamlanmadığını, kış şartlarında oturulamayacak durumda olduğunu belirterek, konteynerleri boşaltmalarının istenmesine tepki gösteriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan Malatya Konteyner Kent’te kalan hak sahipleri, yaşadıkları sorunları anlattı.

“EVİM SU İÇİNDE, ÜÇ GÜN İÇİNDE BOŞALTIN DİYORLAR”

Depremzede Emine Eren, kendilerine yalnızca üç gün süre verildiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

“5. etapta bize ev çıktı. Üç gün içerisinde bize ‘Bonteyneri boşaltın’ dediler. Evim şu anda henüz hazır değil. Evimi su bastı. Ben evimi boyayayım diye gittim, her yanı su içinde. 'Çıkın' diyorlar. Evin her yanı su içerisinde. Tadilatları duruyor. Hiçbir şey yapmamışlar. Söylüyoruz, her şey aynı. Değişen bir şey yok. İnşaattaki mühendisler sağ olsunlar, ‘Henüz ev hazır değil, yerinizde kalın’ dediler. Ama yine aynı. Sözde bugün çıkaracaklar. Çoğuna da ‘Bir hafta kalın’ demişler. Yani bir hafta daha süre vermişler. Ne olacağını bilmiyoruz.”

“KONTEYNER KALKACAK MI, KALKMAYACAK MI? İKİLEM İÇİNDEYİZ”

Bir diğer depremzede Selda İstanbul, konteynerlerin geleceği konusunda çelişkili açıklamalar yapıldığını, belirsizliğin büyüdüğünü belirterek şunları söyledi:

“Hak sahipleri gittikten sonra tekrar bir çıkış olacak. Kimi diyor ki konteynerler kalkmayacak, kimi diyor ki kalkacak. Biz ikilem içindeyiz. Kimse mecburiyetinden kalmıyor burada. Herkes çoğunlukla burada oturuyor. Ama baştaki büyüklerimizden şunu istiyorum: Bir denetleme gelsin. Çünkü durumu iyi olan da burada, iyi olmayan da burada. Kuru yanında yaş da yanıyor.”

İstanbul, sosyal medyada depremzedelere yönelik hakaret içerikli yorumlardan da şikâyet ederek, “Instagram’da bayağı insanları aşağılayıcı, küçümseyici yorumlar yazıldı. ‘Herkes boş beleşine oturuyor’ dediler. Ben de kiracıydım ama şimdi evim yok, eşyalarımla beraber enkazın altında kaldı. Bu durumda ben kirayı nasıl vereyim? Biz devlete güvendik. Allah devletimize razı olsun ama ‘kiracılara yok, her şey hak sahiplerine yönelik’ diyorlar. Burada iki tane, üç tane evi olan bile hâlâ konteynerde. Biz denetleme bekliyoruz” diye konuştu.

“KIŞ GÜNÜ ELEKTRİK VE SU KESİLİYOR, KURUMLAR BİRBİRİNDEN HABERSİZ”

Depremzedeler kış şartlarında sık yaşanan elektrik ve su kesintilerinin de kendilerini mağdur ettiğini dile getiriyor. İstanbul, kesintilerle ilgili şunları söyledi:

“Yazın hiçbir şekilde kesilmedi elektrik ve su. Ama kışın özellikle neden bu elektrikler, sular kesiliyor? Biz telefon ediyoruz, EDAŞ olsun, MASKİ olsun… ‘Arıza var’ diyorlar ama birbirlerinden habersizler. Sonra başkası ‘Arıza yok’ diyor. İnsanları bezdirmek amaçlı… Arıza varsa bezdirmesinler. Çünkü kimse burada oturmaktan hoşnut değil.”