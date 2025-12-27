Malatya'da IŞİD operasyonu: Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı!

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

3 TUTUKLAMA

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alınan M.A., O.A.A. ve M.A., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.