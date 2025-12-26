Malatya'da kaçan yarış tayları bulundu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.12.2025 09:37:00
DHA
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesi'nden kaçıp kaybolan 9 tay bulundu.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Aydınlar Mahallesi'ndeki Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde meydana geldi.

İşletme içerisinde bulunan tavladaki 40 taydan 19'u kaçtı. Malatya-Kayseri kara yoluna çıkan taylardan 10'una, yoldan geçen araçlar çarptı.

Çarpmanın etkisiyle taylardan 6'sı öldü, 4'ü yaralandı. Durumu ağır olan 2 tay uyutulurken, 9'un kaçtığı belirlendi.

Kaçan milyonluk taylar için AFAD, UMKE, İtfaiye, polis, jandarma, belediye ve Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

İHA destekli aramalar sonucu kaybolan 9 tay bulundu. Taylar tekrar Sultansuyu Tarım İşletmesi'ne getirilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

