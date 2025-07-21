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Malatya'da kadın cinayeti: Selda Kaya silahla katledildi

Malatya'da kadın cinayeti: Selda Kaya silahla katledildi

21.07.2025 12:56:00
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ANKA
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Malatya'da kadın cinayeti: Selda Kaya silahla katledildi

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, 21 Temmuz 2025 sabahı eski eşi tarafından silahla vurulan Selda Kaya hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli G.K.’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hekimhan’ın Turgut Özal Mahallesi’nde sabah 07.55 sıralarında meydana gelen olayda Selda Kaya ile boşandığı eşi G.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.K., yanında bulunan tabancayla Kaya’ya ateş etti.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Kaya, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu, G.K. suç aletiyle birlikte yakalandı. Şüpheli, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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