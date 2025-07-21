Malatya'da kadın cinayeti: Selda Kaya silahla katledildi

Hekimhan’ın Turgut Özal Mahallesi’nde sabah 07.55 sıralarında meydana gelen olayda Selda Kaya ile boşandığı eşi G.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.K., yanında bulunan tabancayla Kaya’ya ateş etti.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Kaya, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu, G.K. suç aletiyle birlikte yakalandı. Şüpheli, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.