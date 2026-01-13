Malatya’da kar yağışı ve tipi: Öğrenciler yaya kaldı, bazı yollar kapandı

Kentte 9 ilçede tüm okullarda eğitime ara verildi, merkez ilçeler Yeşilyurt ve Battalgazi’nin bazı kırsal mahallelerinde de okullar tatil edildi.

Merkez genelinde ise okulların açık olması nedeniyle öğrenciler, sabahın erken saatlerinde ve karanlıkta kar ve buzlanma altında okullarına ulaşmaya çalıştı.

Tecde Mahallesi’nde bazı okul servisleri yoğun buzlanma nedeniyle güzergâhlarını tamamlayamadı. Bir servis aracının sokak üzerindeki yokuşu çıkamaması üzerine öğrenciler minibüsten inerek yollarına yaya olarak devam etti.

Servis aracı, belediyeye ait iş makinelerinin desteğiyle yokuşu aşabildi. Benzer görüntülerin kent genelinde birçok dik ve eğimli mahallede yaşandığı öğrenilirken, bazı veliler olumsuz hava koşullarına rağmen tüm okulların tatil edilmemesine tepki gösterdi.

Yetkililer, buzlanma riskine karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.

DARENDE-MALATYA KARAYOLU AÇILDI

Malatya’nın Darende ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle dün çekici ve kamyon trafiğine kapatılan Darende-Malatya Karayolu, bugün saat 08.40 itibarıyla tüm araç trafiğine çift yönlü olarak açıldı. Darende Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, sürücülerden yol ve hava koşullarını dikkate alarak dikkatli ve tedbirli seyretmeleri istendi.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ SAHADA

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde etkisini artırarak sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle özellikle yüksek rakımlı bölgeler başta olmak üzere yol açma, tuzlama ve solüsyonlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla sahada yoğun mesai yürütülüyor.

Karla mücadele çalışmalarının yanı sıra yolda mahsur kalan ve sağlık hizmetlerine ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşların yardımına da koşan ekipler, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kozluk, Üçgöze, Ortaköy, Salkonak ve Öncü mahalleleri grup yolunda şiddetli rüzgâr ve yağış nedeniyle mahsur kalan vatandaşları güvenli şekilde kurtardı.

ÇELİKHAN YOLU KAPALI

Öte yandan Malatya-Çelikhan Karayolu’nun, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Yetkililer, bölgede hava şartlarının değişkenlik gösterebileceğine dikkat çekerek sürücüleri trafik işaret ve uyarılarına uymaları konusunda uyardı.