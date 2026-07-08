Cumhuriyet Gazetesi Logo
Malatya'da kayıp kişi soruşturması: 1250 rakımdaki mağarada insan kemikleri bulundu

Malatya'da kayıp kişi soruşturması: 1250 rakımdaki mağarada insan kemikleri bulundu

8.07.2026 09:43:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Malatya'da kayıp kişi soruşturması: 1250 rakımdaki mağarada insan kemikleri bulundu

Malatya'da yıllar önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği değerlendirilen bir şahısla ilgili soruşturma kapsamında, bin 250 rakımdaki mağarada insan kemikleri bulundu. Kemikler, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda kaybolan ve öldürüldüğü değerlendirilen bir şahsın akıbetinin ortaya çıkarılması amacıyla Yazıhan ilçesi Buzluk Mahallesi'nde, halk arasında Ansır Mağaraları olarak bilinen bölgede arama çalışması gerçekleştirdi.

İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU

AFAD, UMKE ve güvenlik korucularının da destek verdiği çalışmalarda, yaklaşık bin 250 rakımda bulunan mağarada insan kemiklerine ulaşıldı.

Image

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kemikler, kimlik tespiti ile DNA ve diğer adli incelemelerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemeler sonucunda kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesi beklenirken, elde edilecek bulgular doğrultusunda soruşturmanın yönünün netleşeceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Cinayet #Malatya #insan kemikleri