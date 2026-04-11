Malatya’da korkutan kaza: Otomobil takla attı, 5 kişi mucize eseri kurtuldu

Malatya’da korkutan kaza: Otomobil takla attı, 5 kişi mucize eseri kurtuldu

11.04.2026 16:25:00
DHA
Malatya’da korkutan kaza: Otomobil takla attı, 5 kişi mucize eseri kurtuldu

Malatya-Elazığ kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobil, refüjü aşarak karşı yönden gelen araçla çarpışıp takla attı. Hurdaya dönen araçlarda bulunan toplam 5 kişi, kazadan mucizevi bir şekilde yara almadan kurtuldu.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı yöne geçip başka bir otomobille çarpıştıktan sonra takla attı. Kazada araçlardaki 5 kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolunda meydana geldi. Mehmet Ali K.'nin kullandığı 21 AFH 486 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, refüjü aşıp karşı yönden gelen Üzeyir E.'nin kullandığı 44 AES 986 plakalı otomobille çarpışarak takla attı. Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen Ali K.'nin kullandığı otomobildeki 4 kişi ve Üzeyir E. yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılması ile çift yönlü sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

