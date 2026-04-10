Malatya'da silahlı 'alacak' kavgası: 1 yaralı

Cemal Gürsel Mahallesi’nde gece saatlerinde aralarında alacak meselesi bulunan M.C.Ö. ile C.A.A. ve E.Y arasında tartışma çıktı.
1 KİŞİ YARALANDI
Tartışma sırasında M.C.Ö. kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar sonucu yaralandı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.C.Ö. sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Olayla ilgili şüphelilerden C.A.A. yakalanırken, E.Y.'nin yakalanması için çalışma sürüyor.