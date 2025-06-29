Malatya'da şüpheli ölüm: Çadırda yaşayan 39 yaşındaki kadın ölü bulundu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Mısra Sokak’ta boş bir arazide 4 gün önce çadır kuran ve tek yaşamaya başlayan 39 yaşındaki Z.E. bu sabah saatlerinde ölü olarak bulundu.





Adanalı olduğu ve 1 yıl önce Malatya’ya geldiği öğrenilen kadının ölüm nedeni ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.





Hayatını kaybeden Z.E.'nin 51 suç kaydı olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı belirtildi.





Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.