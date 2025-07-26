Malatya’daki 187 işyeri, değeri tartışmalı kamu arazileriyle takas edildi: Kamuda büyük zarar

CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Malatya’daki 187 işyerinin, Türkiye’nin farklı illerinde bulunan15 adet kamu arazisiyle takas edilmesiyle ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Bakırlıoğlu, bu işlemle kamunun büyük zarara uğratıldığını belirterek TBMM’ye soru önergesi sundu. Soru önergesinde Bakırlıoğlu; “Malatya’da rezerv yapı alanı ilan edilebilecek başka kamu arazisi bulunmamakta mı?” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, önceki günlerde iktidarla yükselişe geçen İŞ-KAYA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait Malatya’daki toplam değeri 1 milyar 990 milyon TL’lik 187 işyerinin İzmir’in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Mahallesi başta olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinde bulunan toplam 324 bin metrekare ve 2 milyar 55 milyon TL değerindeki 15 adet hazine arazisiyle takas edildiği iddiasını gündeme getirmişti. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı iddialara yanıt verse de Bakırlıoğlu, söz konusu yanıta hem karşı yanıt verip hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

‘ALAÇATI’DA 5 BİN 500 TL’YE ARSA MI VAR?’

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada, “takas işlemlerinin şeffaf yürütüldüğü”, “SPK onaylı değerleme kuruluşlarına değerleme yaptırıldığı”, “rezerv yapı alanı ilan edilecek kamu arazisi kalmadığı” ve “hukuki sürecin başlatılacağı” belirtilmişti. Sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Bakırlıoğlu, Alaçatı’daki arazilerin metrekare değerinin 5 bin 500 TL olarak belirlendiğine dikkat çekerek; “Endeksa’nın 2025 yılı emlak verilerine göre Türkiye’de konut fiyatlarının en yüksek olduğu mahalle Alaçatı. Alaçatı’da Endeksa’nın ‘Yazlık Bölgeler Raporu’na’ göre metrekare fiyatı 143 bin 971 TL’ye kadar yükselmiş durumda. Böyle bir yerde metrekaresi 5 bin 500 TL’ye bırakın imarlı arsayı, yolu olmayan tarla bile alınamaz. Alaçatı’da metrekare nasıl olur da 5 bin 500 TL’ye düşer? Kamuya ait çok kıymetli taşınmazların, değeri tartışmalı işyerleri karşılığında el değiştirmesinin kabul edilemez. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için her türlü hukuki yola başvuracağız” dedi.

ALAÇATI’DAKİ İKİ ARAZİNİN DEĞERİ 187 DÜKKANIN TOPLAMINDAN FAZLA

Bakırlıoğlu, dükkanların değerinin normal değerinden yüksek, hazine arazilerinin ise normal değerinden düşük gösterilerek bir eşitlemeye gidilip, milyar liralara uzanan kamu zarara uğratıldığını belirtti. Alaçatı’da yer alan iki parselin gerçek değerinin, Malatya’daki 187 işyerinden daha yüksek olduğunu ve bu işlemler kamunun çok büyük bir zarara uğratıldığını aktaran Bakırlıoğlu; Bakan Kurum’a şu soruları yöneltti:

“Malatya’da rezerv yapı alanı ilan edilebilecek başka kamu arazisi bulunmamakta mı? Söz konusu işyerleri neden kamulaştırma yoluyla alınmadı? İŞ-KAYA İnşaat’ın sanki kamu iştiraki gibi gösterilmesinin nedeni ne? Bu takas işlemiyle ilgili olarak bakanlığınız veya başka bir kurum tarafından bir inceleme veya soruşturma başlatıldı mı? Buna benzer şekilde takas yapılmış başka işlemler var mı?”