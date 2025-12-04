Malatya Kale'de yurttaşlardan TOKİ tepkisi: 'Tamamlanmadan teslim edildi, su yok, yönetim yok'

Malatya’nın Kale ilçesinde TOKİ tarafından yapılan İkizpınar Sosyal Konutları'nda oturan yurttaşlar, binaların inşaatı tamamlanmadan kendilerine teslim edilmesi, aradan geçen zamana rağmen eksikliklerin tamamlanmamasına tepki gösterdi. Konutların önünde toplanan yurttaşlar açıklama yaptı.

“ALTI YILDIR BEKLEDİK, EKSİKLİKLER HİÇ TAMAMLANMADI”

Alpaslan Ünaltaş, yaşadıkları sorunları şöyle anlattı:

“Kat malikiyim, yaklaşık altı sene öncedir başvurduğumuz TOKİ’yi temmuz ayı itibarıyla bize Ayhanuslu İnşaat teslim etti. Kat maliklerin bu süre zarfında eksiklikleri gidereceklerini söylediler. Bekledik, teslim aldık fakat hiçbir şekilde eksiklikler giderilmedi. Daha sonra 'Emlak Yönetim’e teslim edildi' bilgisi geldi. Emlak Yönetim bizden aidatları ve diğer ödemeleri almaya başladı. Şikayetlerimizi Emlak Yönetim’e gidip söylediğimizde, Emlak Yönetim sorumlu Ayhanuslu İnşaat’a topu attı. Ayhanuslu İnşaat’a söylediğimizde onlarda Emlak Yönetim’e topu attı.

Emlak Yönetim, site yönetiminin başında olan arkadaşa yazdırdığımız eksiklikleri gidermesi için, o da istifa edip gitmiş. Şu an 4 gündür yönetim falan yok, idare yok. Kaloriferler yanmıyor, sularımız 3 gündür akmıyor. Sondaj yapılmış, MASKİ’ye abonelik yaptık. 2 aydır MASKİ’ye faturalarımızı ödüyoruz. MASKİ’ye şikayet oluşturduğumuz halde MASKİ gelip de bakıp ilgilenmiyor. ‘Biz orayı teslim almadık’ diyor.

Burası sosyal konut. 6 senedir ücretini yatırmışız, paramızı ödüyoruz. Site yönetimi olarak temizlik giderleri, diğer aidatlarımızı ödüyoruz. Buna rağmen hiçbir şey yapılmıyor. Görevliler, yetkililer sorumlu. TOKİ tarafından yapıldı. Kontrolleri TOKİ, bir kontrol firmasına yaptıracağını söylüyor. Fakat hiçbir şekilde kontrol firması ‘Eksiklikleriniz giderildi mi?’ diye gelip bize soran olmadı. Tamamen bitmemiş. Bize mesaj geldi hepimizin telefonuna “Gelin, binalarınız bitti, teslim alın” diye. Temmuz ayı itibarıyla imzamızı attık, teslimimizi aldık. Eksiklikleri bir sene içerisinde gidereceklerini söylüyorlar fakat eksiklikler çok fazla. “

“OTURULACAK DURUMDA DEĞİL, HER YER PİSLİK İÇİNDE”

Kudisi Altunbey, dairesinin yaşanamayacak durumda olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Burada kat malikiyim. Defalarca söylediğim halde bütün eksiklikler giderilmemiş. Oturulacak durumda değil. Çekimde arkadaş çekimi yaptı, gördü. Yani insan orada o şekilde oturamaz. Her taraf gözüktü, pislik içinde her taraf. Daha eksiklikler lavaboda, mutfakta, yapılmamış, hepsi eksik.”

“İşçiler evde kalmış, eşyaları yakmışlar”

Bir başka sakin Mehmet Özkaynak ise “Benim dairemde işçiler kalmış. Alttaki şeyleri bile yakmışlar. Eksiklikleri tamamlayın diye söyledim. 'Değiştireceğiz, değiştireceğiz' diyorlar. Üç aydır hiçbir, tövbe bir şey yapılmadı" diye tepki gösterdi.

İŞÇİLER DE MAĞDUR: “SU YOK, KOKUDAN DURULMUYOR”

Deprem konutlarının yapımında çalışan ve sitede iki daire kiralayan bir işçi ise yaşadıkları zorlukları şöyle anlattı:

“Öncelikle hoş geldiniz. Ben kendim Diyarbakırlıyım. Burada çalışmaya gelmişim. İnşaatçıyız, taş duvardan çalışıyoruz. Burada iki zahire kiralamışız, yatacak yeri barınmak için. İki gündür burada su kesiktir, mağduriyet yaşıyoruz. Buradaki şeyi de zaten görüyorsunuz, bütün panolar açıktır, yetkili yok, takip eden yok. Yani biz burada sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. İki tane bina kiralamışız, çalışanlar kalıyoruz içinden. Zaten sabah çıkıyor, akşam kalacak yer için kiraladık. Su olmadıktan sonra her yer leş gibi kokuyor.”