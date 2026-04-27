Malatya oto sanayi esnafı valilik önünde toplandı: 'Üç günde çıkın diyorlar, dükkân istiyoruz'

Malatya Valiliği önünde toplanan esnaf, AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin daha önce, "Tüm dükkânlar bitip teslim edilmeden burada kalacaksınız" sözü verdiğini belirterek, şimdi ise “Çarşamba günü son elektriğinizi keseceğiz, çıkın” denildiğini ifade etti. Milletvekillerinin sorunlarıyla ilgilenmediğini savunan esnaf, Malatya’nın sahipsiz bırakıldığını öne sürdü.

“714 DÜKKÂNIN TAMAMI BİZE TESLİM EDİLMEDİ”

Malatya İmalat Demir ve Tamir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Teslim Tunçdemir, şunları söyledi:

"714 dükkânın iş yeri yapıldı, 714 dükkân teslim edildi deniliyor ama 714 dükkân bize teslim edilmedi. Bizim oto sanayisine teslim edilen dükkân sayısı 225. Bugün sabah 23 tane tek blok için ‘Pazartesi günü sabah geliniyor, çarşambaya kadar burayı boşaltacaksınız. Elektriğinizi keseceğiz' diyorlar. 120 metrekarelik dükkânlara sığmayacak malzemeleri olan esnaflarımız var. Orada şu anda üç tane kaportacımız var. Ellerindeki işlerin bitmesi sadece 30 gün sürer; sadece ellerindeki işi bitirmeleri. Bize üç günlük süre verilmiş. Esnaf mağdur ama esnaf sahipsiz değil. Biz hakkımızı savunmaya geldik. Sayın Valimiz bize bir cevap verecek. Bu cevapla da bizim ne olacağımızı, nereye gideceğimizi, ne yapılacağını bugün öğrenmek istiyoruz. Başka bir şeyimiz yok."

“MİLLETVEKİLLERİ NEREDE?”

Sanayi esnafı Nihat Topal ise yetkililere çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Milletvekilleri nerede? Seçim zamanı gelip oy isteyen bu milletvekilleri, bu vatandaşın, esnafın niye arkasında durmuyor? ‘Devlet baba’ diyoruz, devlet baba Muhacirlere, dışarıdan gelen muhacirlere kucak açıyor, tüm imkânları sunuyor. Biz bu devletin evlatları olarak bu imkânlar bize niye sunulmuyor? Deprem olalı üç yıl oldu. Yetkililerden gelip de bize bir açıklama yapan olmadı. Biz yetkililerden açıklama bekliyoruz. Bu 711 tanenin 272 tanesi esnafa verildi. Ancak verilen bu dükkânlar da sicil kaydı olmayan vatandaşlara verildi, esnafa verilmedi. Esnaf şimdi dükkân tutmaya kalkıyor. Sicil kaydı olmayan vatandaşlar dükkânlara 300 bin, 350 bin, 400 bin kira istiyor. Bu vatandaş bu parayı nereden verecek? Biz devletimize karşı çıkmıyoruz. Bize dükkân versinler, biz derhal boşaltacağız. Şu an bize vali bey söz versin; dükkânlarımızın teslim edileceğine dair o sözden sonra biz dükkânlarımızı kapatıyoruz. Bu yetkililer nerede? 'Çarşamba günü elektrikleri keseceğiz' diyorlar. Gelsinler, bize bir açıklama yapsınlar. Biz ılımlı yaklaşıyoruz. Şimdiye kadar geçmiş yönetim, oda yönetimi bizi 'yerinde dönüşüm yapılacak' diye oyaladı. Bu yüzden geç kaldık. Ama şimdi biz dükkân istiyoruz. Dükkânın sözünü verin, biz de dükkânlarımızı kapatalım."

“HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUM”

Bir diğer sanayi esnafı ise şunları söyledi:

"Bizim halkımıza Malatya’da bir tane sanayi yapılmadı. Depremden önce genç girişimci grubuna 741 tane dükkân yapıldı. Depremden sonra bu dükkânlar bizlere değil, alakasız olan insanlara teslim edildi. Biz sanayi esnafı olarak ne hükümetimize ne devletimize ne de yetkililerimize karşıyız. Ama çözüm noktasında bir çözüm bulamıyoruz. Malatya milletvekillerine de teşekkür ediyorum; bizlere hiç sahip çıkmadıkları, hiç bizlere sormadıkları için. Ama ben şahsım adına söylüyorum: Hakkımı helal etmiyorum."

“SANAYİYİ AYAKTA TUTTUK, KARŞILIĞI BU OLMAMALI”

Başka bir esnaf da deprem sürecine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Malatya esnafı olarak söylüyoruz: Allah bir daha yaşatmasın. 6 Şubat depremleri sonrasında, buradaki sanayi esnafı olarak bizler 40-50 yıldır bu işi yapan esnaf Malatya’ya yardıma gelen insanların işlerini gördük, sanayiyi kapatmadık. Deprem zamanı bir araba, bir evin bile kıymetli olduğu o günlerde; bizler hem kendi halkımızı hem de dışarıdan yardım getiren insanları mağdur etmedik. Hep açık kaldık. Sanayiyi, Malatya sanayisini ayakta tutmaya çalıştık. Şimdi bunun sonunda, günün sonunda bize reva görülenleri kınıyoruz."