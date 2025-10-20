Malatya Valisi Yavuz sözünü tutmadı! Depremzedeler mağdur ediliyor

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler, Kahramanmaraş ve çevresindeki birçok ili vurdu. Birçok yurttaş canından, yakınlarından, evinden oldu. İktidar, depremzede yurttaşlara konut desteği vereceğini söylese ve inşaatlara başlasa bile, birçok yurttaş mağduriyet yaşamaya devam ediyor. İktidarın eksiksiz hizmet götüremediği illerden biri de Malatya oldu. Malatya’da depremde yıkılan konutların yerine inşa edilen binaların bazıları tamamlandı. Konutların tamamlanmasına karşın daireler henüz sahiplerine teslim edilmedi. Cumhur İttifakı paydaşları ne kadar yapılan binalarla övünseler de, verilen sözler bir türlü tutulmadı.

10 GÜNLÜK SAYAÇ İŞİ 60 GÜNDE TAMAMLANAMADI

Yurttaşlar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dert yandı. Battalgazi 36. Etap Rezerv Alanı’nda konut bekleyen yurttaşlardan biri, 17 Ağustos’ta yaptığı paylaşımına Malatya Valisi Seddar Yavuz’u etiketleyerek “Sayın valim 36. Bölge Rezerv Alanı içine alınan arsam karşılığında bitmiş olan konutlar dağıtılmıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü bilgi vermiyor. Okullar açılmadan konut teslimatlarının yapılmasını istiyoruz. Yardımlarınızı bekliyoruz” dedi. Vali Yavuz ise yurttaşın isteğine aynı gün yaptığı paylaşımda, “Elektrik Projesi kabul işlemlerinin ardından sayaçlar takılacak. Yaklaşık 10 gün sonra teslimata başlamayı planlıyoruz” yanıtını verdi. Vali Yavuz sözünü tutamadı. 17 Ağustos’un üzerinden 2 ay geçti, konutlar hâlâ sahiplerine teslim edilemedi.

‘SESLERİNİ DUYAN YETKİLİ YOK’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, benzer bir sorunun Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi’nde de yaşandığını söyledi. Ağbaba, “Zaviye mahallesinin bazı bölgelerini içine alan Merkez 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 16 projelerinde toplam 891 konut dağıtılırken, bin 100 hak sahibinden 209 depremzede karma kura yöntemiyle başka mahallelerdeki konutlara yerleştirildi. Bazı depremzedelere ev çıkmadı, bazılarına kendi kat, cephe ve konumundan çok uzak evler çıktı. Bölgede evleri olan ve mağdur olan depremzedeler 1 ayı aşkın süredir mağduriyetlerini dile getiriyorlar ama seslerini duyan yetkili maalesef yok” dedi.

‘HALKI EVSİZ, ÇARESİZ VE BELİRSİZLİK İÇİNDE BIRAKTILAR’

Ağbaba, “Deprem sonrası yaşanan büyük yıkımın ardından, ‘daha güvenli, daha yaşanabilir ve hakkaniyetli’ bir yeniden yapılanma sözüyle başlatılan süreç, bugün halkı evsiz, çaresiz ve belirsizlik içinde bırakmış durumda” ifadelerini kullandı. 36. Etap Rezerv Alanı’nda yaşanan soruna ilişkin de değerlendirme yapan Ağbaba, “Vatandaşlar konutların fiziki olarak hazır olmasına karşın teslimatın gecikmesini bürokrasiye bağladığını ifade ediyorlar. Plansız işleyen sürecin ve elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketinde yaşanan gecikmelerin özellikle çocukları okulda okuyan vatandaşları büyük sıkıntıya soktuğunu görüyoruz. Sorunun bir an önce bitirilmesini, mağduriyetlerin sona erdirilmesini bekliyoruz” diye konuştu.