Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 11.41'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 21.44 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 11, 2023
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Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Hekimhan (Malatya)
Tarih:2023-04-11
Saat:11:41:32 TSİ
Enlem:38.807 N
Boylam:37.903 E
Derinlik:21.44 km
Detay:https://t.co/ldXLEAhgee@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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