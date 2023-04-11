Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2023 - 12:01
Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 11.41'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 21.44 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.



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