Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem!

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 16.11.2023 - 08:57
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 01.32 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin, yerin 11,5 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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