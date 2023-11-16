Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem!
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 01.32 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin, yerin 11,5 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
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