Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD, Malatya'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Malatya'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti.
Saat 12.56'da Battalgazi ilçesinde yaşanan depremin derinliği 11.59 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 21, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2023-02-21
Saat:12:56:45 TSİ
Enlem:38.195 N
Boylam:38.608 E
Derinlik:11.59 km
Detay:https://t.co/Hjg1txgqGr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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