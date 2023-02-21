Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD, Malatya'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 13:27
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Malatya'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti.

Saat 12.56'da Battalgazi ilçesinde yaşanan depremin derinliği 11.59 kilometre olarak ölçüldü.


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